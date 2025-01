Emergenze sulla neve: 11 interventi del Soccorso Alpino tra Piano Battaglia e l’Etna

Le località montane siciliane continuano ad essere meta di grande affluenza, ma anche teatro di numerosi incidenti sulla neve. Nella giornata odierna, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è stato impegnato in ben otto interventi a Piano Battaglia, nella zona delle Madonie, e tre interventi sul versante nord dell’Etna.

Gli interventi a Piano Battaglia

Piano Battaglia, presa d’assalto da escursionisti e famiglie, ha registrato una serie di incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Tra i feriti, un quindicenne originario di Trapani che ha riportato la sospetta frattura della tibia sinistra, una ventenne di Bagheria con un trauma all’occhio destro e una bambina di 9 anni di Grotte (Agrigento) con una distorsione alla caviglia, tutti in seguito a cadute con lo slittino.

Un trentacinquenne di Palermo è stato soccorso per una distorsione al ginocchio sinistro dopo essere scivolato su neve ghiacciata. Sono stati inoltre assistiti per malori una tredicenne di Santa Flavia (Palermo), una ventisettenne, una diciottenne e una bambina di 7 anni, tutte provenienti da Palermo. Complessivamente, nei primi due fine settimana del nuovo anno, gli interventi a Piano Battaglia hanno già raggiunto quota quindici.

Emergenze sul versante nord dell’Etna

Anche l’Etna, in particolare l’area di Piano Provenzana, è stata teatro di numerosi soccorsi. Durante la manifestazione nazionale “Sicuri in montagna d’inverno”, organizzata dal Soccorso Alpino e dal Club Alpino Italiano (CAI), i tecnici del CNSAS della Stazione Etna Nord sono intervenuti per una giovane escursionista di 25 anni. La donna è scivolata sulla neve ghiacciata all’interno di un cratere spento, riportando ferite che hanno richiesto immobilizzazione, barellamento e trasporto a valle, dove l’attendeva un’ambulanza del 118.

Successivamente, si sono verificati altri due interventi. Il primo per soccorrere una sciatrice che, cadendo, aveva subito un grave trauma al ginocchio. Il secondo è stato un intervento congiunto con il soccorso piste della Polizia per una giovane ventenne di Messina, vittima di una caduta che le ha causato un trauma alla colonna vertebrale.

L’importanza della sicurezza in montagna

Questi episodi sottolineano l’importanza di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie quando si frequentano aree montane, soprattutto durante la stagione invernale. Il Soccorso Alpino e Speleologico rinnova l’appello alla prudenza, ricordando a tutti i fruitori di prestare attenzione alle condizioni del terreno e di utilizzare attrezzature adeguate.