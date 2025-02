Festa della Donna 2025 a Cefalù: ecco il ristorante dove andare a mangiare

Se state cercando un’occasione speciale per celebrare l’8 Marzo tra amiche, con la famiglia o semplicemente per concedervi una serata fuori dal comune, il Baglio del Falco di Cefalù ha pensato a voi! Nel cuore di questa splendida località siciliana, immerso nel verde di Contrada Vallone Di Falco, vi aspetta un’atmosfera accogliente, perfetta per godersi un menu di mare ricco di sapori e profumi irresistibili.

Un menu da acquolina in bocca

Appena arrivate, vi troverete davanti a un’aperitivo di benvenuto che vi farà subito entrare nel mood di festa: un calice di bollicine e qualche sfiziosità che stuzzica il palato, preparandovi ai piatti forti della serata.

Partiamo dagli Antipasti, dove regna sovrano il pesce freschissimo. Dall’Insalata di mare conditi da un leggero tocco agrumato alla Caponata di pesce che reinterpreta la tradizione siciliana in chiave marinara. E ancora, l’intramontabile Cocktail di gamberi, il Crostone di Russello con alici marinate e un delizioso Gambero in tempura con la sua salsa, croccante fuori e tenerissimo dentro.

Pronte per il Primo? Gli gnocchi freschi incontrano i gamberi, i datterini rossi e la cremosità della burrata, con una leggera grattugiata di scorza di limone che dona un tocco di freschezza in più. Non riuscirete a smettere di fare la “scarpetta”!

Si prosegue con i Secondi, dove spiccano la Ricciola alla griglia, un pesce dalla carne squisita e leggermente soda, e il Gambero arrosto, perfetto per chi ama i gusti decisi. A completare il tutto, delle patate al forno dorate e profumate.

E per chiudere in bellezza, ecco il Dessert: una golosa Panna cotta allo zabaione, soffice e avvolgente, che vi farà alzare dal tavolo con il sorriso sulle labbra.

Tutto questo è proposto a 40 € a persona, compresi coperto, vino, acqua e bibite.

Atmosfera conviviale e vista da sogno

Oltre al cibo eccellente, al Baglio del Falco vi sentirete subito a vostro agio: lo staff è pronto ad accogliervi con un sorriso e a farvi sentire coccolate, mentre l’ambiente rilassante, fra mura in pietra e dettagli rustici, regala un senso di intimità. A rendere tutto ancora più magico è la posizione privilegiata, che regala scorci suggestivi sulle colline che abbracciano Cefalù.

Cena & Live Music

Quest’anno, oltre al menu di mare pensato per l’occasione, avrete l’opportunità di godervi Dinner 🍝🍕 & Live Music 🎶🎙️🎸 a cura di Sandrine Rajmondi e Roberto Rajmondi. Una performance che regalerà la cornice ideale alla vostra serata, con brani che vi faranno venire voglia di ballare o, semplicemente, rilassarvi in compagnia di un buon calice di vino.

Come prenotare

Che siate un gruppo di amiche in cerca di svago o che vogliate regalare una serata speciale a qualcuno di caro, non lasciatevi sfuggire questa occasione per trascorrere una Festa della Donna indimenticabile.

Dove: Baglio del Falco, Contrada Vallone Di Falco, 90015 Cefalù (PA)

0921 420820

Sorprendetevi (e sorprendete chi amate) con un percorso gastronomico unico nel suo genere. Prenotate subito il vostro tavolo e preparatevi a vivere un 8 Marzo all’insegna dei sapori, del relax e della buona compagnia!