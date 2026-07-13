Il sale più pregiato d’Italia non è quello di miniera: si raccoglie ancora a mano in Sicilia, come facevano i Fenici tremila anni fa

Quando si pensa al sale, viene in mente un prodotto industriale come tanti, estratto da miniere o lavorato in grandi stabilimenti. Eppure uno dei sali più pregiati e antichi d’Italia nasce in modo completamente diverso, seguendo un rito che si ripete quasi immutato da millenni, sotto il sole e il vento di un angolo di Sicilia. È un sale raccolto ancora a mano, senza sbiancanti né additivi, che ha reso celebre in tutta Europa il porto della città dove viene prodotto.

Il suo nome lo sveleremo tra poco. Per ora, lasciamoci guidare dagli indizi.

Un tesoro della Sicilia occidentale

Le sue origini ci portano lungo la costa occidentale dell’isola, in un tratto di litorale basso e assolato affacciato su un mare limpido, dominato da uno scenario inconfondibile: distese di vasche d’acqua, antichi mulini a vento e cumuli bianchi che al tramonto si tingono di rosa. Un paesaggio unico, oggi tutelato da due riserve naturali dove trovano rifugio fenicotteri rosa e uccelli migratori.

Qui, tra Trapani, Paceco e Marsala, lungo la cosiddetta “Via del Sale”, l’azione naturale del sole e del vento fa evaporare l’acqua del mare, dando vita a un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Una storia lunga tremila anni

Ecco il primo grande indizio. Le condizioni ideali di questa costa — bassa, ventilata e baciata dal sole — suggerirono già ai Fenici, intorno all’VIII secolo a.C., di impiantare qui le prime saline che la storia ricordi. Per tutto il primo millennio a.C. questo popolo ne detenne il monopolio, definendolo “oro bianco” e usandolo persino come moneta di scambio.

Una delle prime testimonianze scritte risale al 1154, quando il geografo arabo Idrisi, nel libro composto per il re normanno Ruggero II, annotava la presenza di una salina proprio davanti alla porta della città. Tra Quattrocento e Cinquecento l’attività raggiunse il suo apice, facendo del porto locale uno dei più importanti del Mediterraneo, da cui il sale partiva per tutta Europa, fino in Norvegia.

Il segreto è nel metodo (e nel vento)

E qui sta il dettaglio che svela tutto. A differenza del sale industriale o di quello di miniera, questo prodotto viene raccolto ancora oggi a mano dai salinai, con pala e carriola, dopo che il sole e il vento hanno lentamente fatto evaporare l’acqua nelle vasche. Non subisce sbiancamenti né aggiunte: è integrale, naturale, e proprio per questo particolarmente puro. E i celebri mulini a vento non erano decorativi: servivano a pompare l’acqua tra le vasche e a macinare il sale, sfruttando la sola forza del vento.

A questo punto, chiunque conosca la Sicilia avrà già capito. Stiamo parlando del sale marino di Trapani.

Il sale marino di Trapani IGP, il primo d’Italia

Ciò che rende speciale questo sale è il legame indissolubile con il suo territorio e con un sapere antico. È stato il primo sale in Italia a ottenere il marchio IGP, ed è prodotto nei comuni di Trapani, Paceco e Marsala, all’interno di aree naturali protette, utilizzando le acque pulitissime del mare antistante la riserva delle Isole Egadi.

La produzione segue il ritmo delle stagioni calde, indicativamente da aprile a settembre, quando il sole e il vento fanno il loro lavoro. Le saline sono organizzate in un sistema di vasche comunicanti, in cui l’acqua marina si concentra progressivamente fino alla cristallizzazione. Il sale accumulato viene poi coperto con coppi di terracotta per liberarsi dell’umidità, prima della lavorazione, che avviene senza additivi né agenti chimici.

Un sale ricco e ricercato

Tra le sue caratteristiche più apprezzate c’è la ricchezza di sali minerali: il sale di Trapani è tra i più ricchi di magnesio e potassio, con un’elevata solubilità che lo rende particolarmente ambito. Proprio per la sua purezza è ricercato dalle industrie conserviere italiane ed europee e, sempre più, dalle cucine dei grandi chef.

Accanto al sale grosso e fino, la tradizione salinara ha valorizzato prodotti pregiati come il “fior di sale”, la sottile crosta che si forma in superficie e viene raccolta a mano: una vera delicatezza, spesso proposta anche aromatizzata con agrumi ed erbe siciliane.

Cosa vedere nelle saline di Trapani

Il sale non è l’unico motivo per visitare questa terra. La Riserva delle Saline di Trapani e Paceco e le saline dello Stagnone di Marsala regalano uno dei paesaggi più suggestivi della Sicilia, soprattutto al tramonto, quando le vasche riflettono il cielo e i mulini si stagliano contro la luce dorata.

Da non perdere il Museo del Sale, allestito in un antico mulino a vento nella contrada Nubia di Paceco, dove sono conservati gli attrezzi dei salinai e si racconta la cultura di questo mestiere. Una passeggiata lungo i sentieri tra le vasche, magari con l’avvistamento dei fenicotteri rosa, completa un’esperienza tra natura, storia e tradizione.

Un sapore che racconta un mestiere millenario

Il sale marino di Trapani è molto più di un condimento: è il frutto di un mestiere che unisce l’uomo, il mare, il sole e il vento in un equilibrio antico di tremila anni. Nasce dalla sapienza dei Fenici, dalla pazienza dei salinai e da un paesaggio unico che ha saputo sopravvivere ai secoli e alle crisi.

Assaporarlo significa portare in tavola un pezzo di storia del Mediterraneo, e scoprire come un gesto semplice — lasciar evaporare l’acqua del mare — possa custodire una delle tradizioni più affascinanti e autentiche della Sicilia.