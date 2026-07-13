Pollina premiata in Europa: il Marchio ELoGE per la buona governance democratica

Il Comune di Pollina entra nel gruppo ristretto delle amministrazioni italiane premiate per l’eccellenza nel modo di governare. Il piccolo centro delle Madonie ha infatti ottenuto il Marchio Europeo di Eccellenza della Governance Democratica, conosciuto con la sigla ELoGE, uno dei riconoscimenti più importanti a livello continentale per il buon funzionamento delle amministrazioni locali.

Il premio è stato consegnato il 3 luglio 2026 a Roma, nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati. Qui l’AICCRE, l’associazione che riunisce i Comuni, le Province e le Regioni d’Europa, ha celebrato i risultati dei programmi ELoGE Italia ed EAP Italia 2025-2026, realizzati con il contributo del Consiglio d’Europa e il supporto scientifico dell’ISIG. Una giornata di grande valore istituzionale, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee insieme a numerosi amministratori arrivati da tutta Italia.

Un premio per il buon governo

Al termine del percorso 2025-2026, Pollina è risultato tra i 22 Comuni italiani che hanno conquistato il marchio. Non si tratta di un riconoscimento simbolico: ELoGE valuta le amministrazioni sulla base dei 12 Principi della Buona Governance stabiliti dal Consiglio d’Europa. Tra questi ci sono la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, la responsabilità, l’efficienza, l’innovazione e la vicinanza alle persone. In pratica, il premio certifica che il Comune lavora bene e nel rispetto delle regole di una sana democrazia locale.

Chi ha ritirato il riconoscimento

Alla cerimonia di consegna erano presenti, in rappresentanza del Comune di Pollina, il sindaco Pietro Musotto, l’assessore Maria Castiglia, il geometra Franco Solaro e il comandante della Polizia Municipale Angela Agostino. A loro va un ringraziamento particolare per il lavoro svolto nella preparazione della candidatura e durante tutto il percorso di valutazione, che ha permesso al Comune di raggiungere questo risultato.

“Un traguardo prestigioso che appartiene a tutta Pollina — sottolineano dall’amministrazione — e che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore impegno nel percorso di crescita, innovazione e buona amministrazione”.

La Sicilia protagonista

Il successo di Pollina non è isolato in Sicilia. Oltre al centro madonita, infatti, anche il Comune di Capaci è stato insignito dello stesso riconoscimento. Un doppio risultato che testimonia l’impegno e la qualità espressi dai territori siciliani, capaci di distinguersi in un percorso di valutazione severo e riconosciuto a livello europeo.