Caldo record a Cefalù: sabato 18 luglio si toccheranno i 36 gradi

Preparatevi al caldo: il fine settimana a Cefalù sarà il più torrido dei prossimi giorni. Secondo le previsioni aggiornate, sabato 18 luglio il termometro salirà fino a 36 gradi, la temperatura massima attesa per l’intera settimana. Una giornata da bollino rosso, con cielo sereno e sole pieno dal mattino alla sera.

Il caldo, del resto, è in costante crescita già da oggi. Per la giornata di martedì 14 luglio è scattata un’allerta calore nel pomeriggio, con temperature comprese tra i 25 e i 31 gradi e cielo sereno. Da qui in avanti il termometro non farà che salire.

Le temperature giorno per giorno

Le previsioni mostrano un progressivo aumento. Mercoledì 15 luglio si passa a valori tra 27 e 32 gradi, mentre giovedì 16 le massime resteranno intorno ai 32. Il vero salto arriva venerdì 17, con la colonnina di mercurio che tocca i 34 gradi. Il picco, come detto, è previsto per sabato 18 luglio con i 36 gradi.

Anche la domenica non porterà grande sollievo: le temperature si manterranno alte, tra i 27 e i 33 gradi, con lunedì 20 luglio su valori simili. In tutti questi giorni il cielo resterà sereno e non sono previste piogge.

Sole pieno e poco vento

Il quadro meteo è quello tipico di una fase anticiclonica estiva: cielo limpido, assenza di precipitazioni e ventilazione debole, con brezze che soffiano tra gli 8 e i 10 chilometri orari da direzioni variabili. Condizioni ideali per chi vuole godersi mare e spiagge, ma che richiedono attenzione nelle ore centrali della giornata, quando il caldo si fa più forte.

Con l’allerta calore in corso, il consiglio resta sempre lo stesso: bere molta acqua, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e proteggere in particolare bambini e anziani.