Una Scuola di Grande Tradizione.
La rinomata scuola Agari Coreuo (Anno Accademico 2026/2027) rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi desidera vivere la danza in tutte le sue emozioni.
Forte di una grande tradizione e radicata nel territorio di Cefalù (in Via Pietragrossa, Cortile L n.3/7), la scuola promuove da sempre i valori di passione, disciplina, crescita e unione.
Insegnanti Plurititolati e Campioni Internazionali
Il vero fiore all’occhiello della scuola è costituito dal corpo docenti: maestri plurititolati e campioni anche internazionali che mettono la loro straordinaria esperienza al servizio degli allievi di ogni età. Guidati da professionisti di altissimo livello come Pina e Cosimo Palumbo, Ilenia Brancato, Mariagrazia Artese, Deborah Calcara e Annia Duthil, gli studenti vengono seguiti con competenza e dedizione in un percorso di crescita artistica d’eccellenza.
Offerta Formativa
L’offerta della scuola spazia tra moltissime discipline per soddisfare ogni esigenza:
Balli di Gruppo Social, Liscio Unificato e Ballo da Sala, Danze Standard e Latino Americane (con i maestri Pina e Cosimo Palumbo).
Danza Classica e Moderna (con Ilenia Brancato).
Danze Coreografiche (con Mariagrazia Artese).
Danze Orientali e Danza Bollywood (con Deborah Calcara).
Danze Caraibiche (con Annia Duthil).
Apertura Iscrizioni e Informazioni
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico! Giornate di iscrizione: 21, 22 e 23 settembre.
Inizio corsi (Start): 1° ottobre. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3275608797 / 3807126724 o seguire le pagine ufficiali social della scuola.
Non perdere l’occasione di entrare a far parte di una grande famiglia di campioni.
Scuola di Danza Agari Coreuo: Eccellenza, Tradizione e Passione a Cefalù
Una Scuola di Grande Tradizione.