Scuola di Danza Agari Coreuo: Eccellenza, Tradizione e Passione a Cefalù

Una Scuola di Grande Tradizione.

La rinomata scuola Agari Coreuo (Anno Accademico 2026/2027) rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi desidera vivere la danza in tutte le sue emozioni.



Forte di una grande tradizione e radicata nel territorio di Cefalù (in Via Pietragrossa, Cortile L n.3/7), la scuola promuove da sempre i valori di passione, disciplina, crescita e unione.



Insegnanti Plurititolati e Campioni Internazionali



Il vero fiore all’occhiello della scuola è costituito dal corpo docenti: maestri plurititolati e campioni anche internazionali che mettono la loro straordinaria esperienza al servizio degli allievi di ogni età. Guidati da professionisti di altissimo livello come Pina e Cosimo Palumbo, Ilenia Brancato, Mariagrazia Artese, Deborah Calcara e Annia Duthil, gli studenti vengono seguiti con competenza e dedizione in un percorso di crescita artistica d’eccellenza.



Offerta Formativa



L’offerta della scuola spazia tra moltissime discipline per soddisfare ogni esigenza:

Balli di Gruppo Social, Liscio Unificato e Ballo da Sala, Danze Standard e Latino Americane (con i maestri Pina e Cosimo Palumbo).

Danza Classica e Moderna (con Ilenia Brancato).

Danze Coreografiche (con Mariagrazia Artese).

Danze Orientali e Danza Bollywood (con Deborah Calcara).

Danze Caraibiche (con Annia Duthil).



Apertura Iscrizioni e Informazioni



Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico! Giornate di iscrizione: 21, 22 e 23 settembre.

Inizio corsi (Start): 1° ottobre. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3275608797 / 3807126724 o seguire le pagine ufficiali social della scuola.

Non perdere l’occasione di entrare a far parte di una grande famiglia di campioni.



