A Lascari si è concluso, con uno straordinario successo di pubblico, l’evento “In Vino Salus”

Si è concluso, con uno straordinario successo di pubblico, l’evento “In Vino Salus”, svoltosi mercoledì 16 settembre nella splendida cornice del “Parco Urbano della Pirrera”, dove le pareti di tufo non sono una sfondo ma la memoria del luogo. L’iniziativa, promossa dal Comune di Lascari ed organizzata dalla Pro Loco, ha saputo coniugare la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli locali, la cultura del benessere e la promozione del territorio.



Visitatori e appassionati hanno potuto apprezzare un percorso sensoriale unico, reso possibile grazie alla presenza delle cantine che aderiscono a “La Strada del Vino sul percorso della Targa Florio”. Presenti all’evento le cantine: Castellucci Miano, Abbazia Santa Anastasia, Tasca d’Almerita Tenuta Regaleali e Tenuta San Giaime.



Impeccabile la collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Cefalù; gli studenti e i docenti dell’Istituto hanno curato il servizio di accoglienza e mescita con professionalità magistrale, dimostrando ancora una volta l’altissimo livello di preparazione di questa realtà educativa del territorio.



Grazie al Dr. Burrafato dell’ONAV di Enna che magistralmente ha saputo accompagnare i presenti in un percorso di degustazione consapevole. Grazie a Totò Riolo che ci ha raggiunto telefonicamente, al “Quartetto I Florio”, all’Amministrazione Comunale, ai produttori vinicoli, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e a tutti coloro i quali che, a vario titolo, hanno reso possibile la realizzazione dell’evento. II Presidente Pro Loco LascariMonica Piacentini”