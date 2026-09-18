Meteo Cefalù oggi 18 settembre: allerta gialla, possibili temporali nel pomeriggio e 29 gradi

Giornata da tenere d’occhio a Cefalù. Oggi, venerdì 18 settembre, sulla provincia di Palermo è in vigore l’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile regionale con l’avviso numero 26260 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. L’avviso è scattato ieri alle 16 e resterà valido fino alla mezzanotte di oggi. Non si tratta di un’allerta per fenomeni estremi, ma di un invito alla prudenza: nel pomeriggio sono possibili rovesci e temporali improvvisi, soprattutto nelle zone interne, mentre sulla costa il caldo resta di piena estate.

H2 Come sarà la giornata a Cefalù

Il mattino si è aperto con cielo sereno e 20 gradi alle 6.43, con un leggero vento da sud. Le nubi sparse accompagneranno le prime ore e la temperatura salirà rapidamente: 24 gradi alle 8, 26 alle 9, 28 alle 10. Il picco è atteso intorno alle 11, quando la colonnina toccherà i 29 gradi, valore che si manterrà stabile fino alle 14. È in quella fascia oraria, tra le 14 e le 15, che il cielo potrebbe cambiare volto: le previsioni indicano un possibile temporale con circa un millimetro e mezzo di pioggia, seguito da possibili piogge leggere e da una probabilità di precipitazioni intorno al 42 per cento. Il vento ruoterà da nord-est, tra i 7 e gli 11 chilometri orari, quanto basta a rendere l’aria più fresca dopo il caldo del mezzogiorno.

Dalle 16 in poi la situazione dovrebbe tornare tranquilla, con nubi sparse e temperature che scendono lentamente: 28 gradi nel tardo pomeriggio, 27 alle 19, 26 alle 20 e 25 gradi in serata. Un nuovo breve rovescio, poco più di una spruzzata, non è escluso intorno alle 18. La notte sarà mite, con minime intorno ai 24 gradi.

H2 Mare, sole e qualità dell’aria

Per chi ha in programma una giornata in spiaggia, le condizioni restano buone almeno fino al primo pomeriggio. Il mare a Cefalù è poco mosso, con onde di appena 20 centimetri e acqua in superficie tra i 27 e i 28 gradi, temperatura da metà agosto più che da fine settembre. I venti sul mare soffiano da sud-ovest, deboli. Il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.07, per 12 ore piene di luce, con indice UV massimo intorno alle 10, di livello moderato: la protezione solare resta necessaria. La luna è al primo quarto.

La qualità dell’aria è ottima, con valori di PM10 molto bassi, e i pollini sono su livelli medi. Un dato curioso arriva dal bollettino dei parassiti animali, che segnala un rischio alto per la dirofilaria: chi ha un cane farà bene a controllare che la profilassi contro la filaria sia in regola.

H2 Un settembre più caldo della media

Le temperature di oggi sono leggermente sopra la media climatica della seconda decade di settembre, che a Cefalù è di 22 gradi di minima e 27 di massima. Un anno fa, il 18 settembre, la giornata era stata serena con 22 e 27 gradi e vento da est. I record storici della data raccontano quanto sia variabile questo periodo: la minima più bassa, 19 gradi, risale al 2017, mentre nel 2021 si toccarono 33 gradi e caddero quasi 19 millimetri di pioggia.

H2 Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

L’instabilità non finisce oggi. Il fronte in arrivo dalle latitudini settentrionali porterà un weekend variabile: domani, sabato 19, pioggia alternata a schiarite con temperature tra 23 e 28 gradi; domenica 20 nubi sparse e valori simili. Da lunedì il tempo migliora, con cielo parzialmente nuvoloso e massime in lieve calo verso i 26-27 gradi, mentre mercoledì 23 è atteso un nuovo passaggio piovoso. Giovedì 24 tornerà il sole, ma con aria decisamente più fresca: 19 gradi di minima e 25 di massima. Il primo vero assaggio d’autunno, dopo un’estate che a Cefalù non vuole ancora andarsene.