Il 17 settembre a Ferrara Elisa Di Francesca è andata via lasciando quell’immenso sorriso buono che mi ha colpita sin dalle prime volte che l’ho conosciuta. È difficile questo momento ma lo sono stati ancora di più quelli che lo hanno preceduto per te e per gli affetti più cari che ti hanno accompagnata con dignità e amore. A tutti loro ci stringiamo con affetto e rispetto, tu invece resterai nei nostri ricordi più cari, ci ricorderemo di te felice accanto ad Alessandro (il giorno del tuo matrimonio) davanti a quella immensa torta bianca decorata con tanta frutta colorata, quei colori che poi hanno reso la tua famiglia allegra. Ciao Elisa mi dispiace ma non ho avuto il coraggio di chiamarti durante la malattia ma ti assicuro ti ho pensato e chiedevo spesso di te. Quando Gianluca ti ha accompagnato a Gratteri l’ho saputo tardi ma ho capito che tuo fratello ti ha fatto un grande regalo. Ciao Elisa

Da Sara e Salvatore