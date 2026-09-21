Basket Cefalù 1972 Sicily by Car, il calendario della Serie C Maschile 2026/2027

Basket Cefalù 1972 Sicily by Car, il calendario della Serie C 2026/2027

È stato definito il calendario del Basket Cefalù 1972 Sicily by Car per il campionato di Serie C Maschile, Girone M, stagione 2026/2027. Trentadue gli appuntamenti complessivi, con sedici gare interne e altrettante trasferte, da settembre ad aprile.

La stagione prenderà il via sabato 26 settembre 2026, con il Basket Cefalù impegnato in trasferta sul campo dell’Alfa Catania. La prima partita davanti al pubblico di casa è invece fissata per domenica 11 ottobre, contro i Ribera Knights.

Il girone di andata

Il calendario proseguirà quindi con:

3 ottobre – Castanea Basket, trasferta;

11 ottobre – Ribera Knights, casa;

18 ottobre – Cestistica Gioiese, trasferta;

25 ottobre – Nuova Pall. Marsala, casa;

28 ottobre – Svincolati Academy, casa;

31 ottobre – Siracusa Basket, trasferta;

8 novembre – PGS Sales, casa;

15 novembre – Azzurra Pozzallo, trasferta;

22 novembre – Basket Giarre, casa;

28 novembre – Virtus Trapani, trasferta;

6 dicembre – Nova Basket, casa;

9 dicembre – Cus Palermo, casa;

13 dicembre – Sport Club Gravina, trasferta;

20 dicembre – Olimpia Comiso, casa;

2 gennaio 2027 – Dierre RC, trasferta.

Il girone di ritorno

La seconda parte della stagione si aprirà il 17 gennaio 2027, con il ritorno a Cefalù dell’Alfa Catania. A seguire:

24 gennaio – Castanea Basket, casa;

31 gennaio – Ribera Knights, trasferta;

7 febbraio – Cestistica Gioiese, casa;

11 febbraio – Nuova Pall. Marsala, trasferta;

13 febbraio – Svincolati Academy, trasferta;

21 febbraio – Siracusa Basket, casa;

28 febbraio – PGS Sales, trasferta;

7 marzo – Azzurra Pozzallo, casa;

13 marzo – Basket Giarre, trasferta;

21 marzo – Virtus Trapani, casa;

24 marzo – Nova Basket, trasferta;

3 aprile – Cus Palermo, trasferta;

11 aprile – Sport Club Gravina, casa;

18 aprile – Olimpia Comiso, trasferta;

25 aprile – Dierre RC, casa.

L’ultimo appuntamento della regular season sarà dunque a Cefalù, il 25 aprile 2027, contro la Dierre RC. Una stagione lunga e articolata, con un calendario che porterà il Basket Cefalù 1972 a confrontarsi con le principali realtà siciliane e calabresi inserite nel girone M della Serie C.