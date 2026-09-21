Eccellenza, Girone A: Sciacca travolgente, Lascari-Cefalù sconfitto 5-0

La seconda giornata del campionato di Eccellenza, Girone A, propone un primo allungo in vetta, con Unitas Sciacca, Sancataldese e Castellammare Calcio 94 tutte a punteggio pieno. Il turno registra anche il pesante stop del Lascari-Cefalù, sconfitto 5-0 sul campo dello Sciacca.

Il risultato del Gurrera rappresenta il dato più significativo per la formazione Lascari-Cefalù. L’Unitas Sciacca ha imposto il proprio ritmo e ha chiuso la partita con cinque reti, confermandosi una delle squadre più prolifiche del girone: dopo due giornate sono infatti sette i gol realizzati e uno soltanto quello incassato.



Seconda giornata di campionato amara per il Lascari Cefalù, quindi, sconfitto 5-0 al termine di una gara nella quale lo Sciacca ha imposto ritmo e maggiore concretezza, conquistando la seconda vittoria consecutiva e il primo posto in classifica.

La squadra di casa sblocca il risultato al 19’. Mbengue raccoglie il cross di Costa e trova la conclusione vincente. Poco dopo è lo stesso Costa ad andare vicino al raddoppio con un tiro dal limite che sfiora il palo.

Il Lascari Cefalù prova a contenere le iniziative dei padroni di casa e riesce ad arrivare all’intervallo con un solo gol di svantaggio. Nella ripresa, però, lo Sciacca aumenta la pressione e trova subito il raddoppio: al 6’ Costa finalizza una ripartenza, portando il risultato sul 2-0.

Al 21’ arriva il terzo gol. È Lume a firmarlo, servito da Mbengue. Il senegalese è ancora protagonista poco dopo, quando approfitta di un batti e ribatti in area e realizza la quarta rete dell’Unitas.

Nel finale c’è spazio anche per Fradella, che chiude un contropiede e fissa il risultato sul definitivo 5-0.

Per il Lascari Cefalù una giornata difficile soprattutto sul piano offensivo: la formazione ospite, secondo la cronaca della gara, non è riuscita a rendersi concretamente pericolosa nella fase d’attacco. Lo Sciacca ha invece avuto la possibilità di gestire il finale anche attraverso le sostituzioni, facendo rifiatare alcuni degli uomini maggiormente impegnati.

Con questo successo l’Unitas Sciacca sale a quota 6 punti, insieme a Sancataldese e Castellammare. La migliore differenza reti consente però ai saccensi di occupare la prima posizione dopo due giornate. Il Lascari Cefalù resta invece a 3 punti, dopo la vittoria ottenuta nella giornata inaugurale.

Il campionato è ancora alle battute iniziali, ma il dato delle prime due giornate è chiaro: Sciacca a punteggio pieno, mentre il Lascari Cefalù dovrà cercare di reagire già dal prossimo appuntamento.

Per il Lascari-Cefalù si tratta della prima sconfitta del campionato, arrivata dopo il successo ottenuto nella giornata inaugurale. La squadra rimane a 3 punti e occupa l’11ª posizione, con una vittoria e una sconfitta, due reti realizzate e cinque subite, per una differenza reti di -3.



UNITAS SCIACCA-LASCARI CEFALÙ 5-0

Marcatori: Mbengue al 20’ e all’83’, Costa al 51’, Lume al 65’, Fradella all’85’.

UNITAS SCIACCA: Santulli (Tulone dal 72’30”); Scalia, Fradella, Orofino, Indelicato (Manca dal 62’); Corso (cap.), Scalisi, Profeta (Lume dal 57’), Erbini (Pavan dal 57’), Mbengue, Costa (Guardino dal 72’).

LASCARI CEFALÙ: Marino; Ribaudo (Vitale dal 72’), Costa Christian, Chinnici, Arena, Raia (Cerami dall’inizio del 2° tempo), Mineo (Fazio dal 72’), Costa Alessandro (Orarah dal 52’), Sferruzza, Mocciaro, Cherif (Consigliere dal 62’).

Arbitro: Vincenzo Braschi (Trapani).

Assistenti: David Bartolotta, Lorenzo Poma.

I risultati della 2ª giornata

Castellammare Calcio 94-Akragas SLP 1-0

Parmonval-Partinicaudace 1959 0-1

Don Carlo Lauri Misilmeri-Città di San Vito Lo Capo 3-0

San Giorgio Piana-Kamarat 1972 1-1

Sancataldese-90011 Bagheria 2-0

Marsala 1912-Alcamo 1928 3-0

Unitas Sciacca-Lascari-Cefalù 5-0

Vigor Borgetto-Montelepre 1-3



La classifica dopo due giornate



1ª Unitas Sciacca – 6 punti

2ª Sancataldese – 6

3ª Castellammare Calcio 94 – 6

4ª Montelepre – 4

5ª Kamarat 1972 – 4

6ª Don Carlo Lauri Misilmeri – 3

7ª Marsala 1912 – 3

8ª Akragas SLP – 3

9ª Partinicaudace 1959 – 3

10ª Alcamo 1928 – 3

11ª Lascari-Cefalù – 3

12ª Parmonval – 1

13ª San Giorgio Piana – 1

14ª Città di San Vito Lo Capo – 0

15ª Vigor Borgetto – 0

16ª 90011 Bagheria – 0

Il tabellino

Eccellenza – Girone A, 2ª giornata

UNITAS SCIACCA – LASCARI-CEFALÙ 5-0

Il Lascari-Cefalù torna dunque dalla trasferta di Sciacca senza punti, ma resta a quota tre in classifica. Il prossimo appuntamento sarà importante per verificare la capacità della squadra di reagire alla battuta d’arresto e soprattutto di lasciarsi alle spalle il pesante passivo maturato in questa seconda giornata.