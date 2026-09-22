Incidente sulla Palermo-Catania, tamponamento tra quattro veicoli nella galleria di Termini Imerese: due feriti e code

Un tamponamento tra quattro veicoli si è verificato oggi all’interno della galleria di Termini Imerese, nella carreggiata in direzione Palermo. Il bilancio è di due feriti lievi e di lunghe code che hanno interessato il tratto per diverso tempo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, i quattro mezzi si sono tamponati tra loro all’interno del tunnel. Le cause dell’impatto sono ancora da accertare e saranno oggetto dei rilievi della Polizia Stradale, intervenuta sul posto subito dopo la segnalazione. Le due persone rimaste ferite hanno riportato lesioni lievi e sono state assistite dai sanitari del 118.

Insieme agli agenti della Polstrada e ai soccorritori sono arrivati anche gli operatori dell’Anas, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto interessato e per regolare la circolazione, resa complicata dal fatto che l’impatto è avvenuto in galleria, dove gli spazi di manovra sono ridotti.

Traffico rallentato verso Palermo

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti sulla carreggiata in direzione del capoluogo, con code che si sono formate a monte della galleria. Il tratto di Termini Imerese è uno dei punti più trafficati della A19, percorso ogni giorno da pendolari, mezzi pesanti e da chi dalle Madonie e dalla zona di Cefalù si sposta verso Palermo.

Le squadre intervenute hanno provveduto alla rimozione dei veicoli danneggiati e alla pulizia della sede stradale. La viabilità è stata gestita con il senso di marcia ridotto per consentire il lavoro dei soccorsi. Nelle prossime ore, completati i rilievi, sarà possibile chiarire con maggiore precisione la dinamica del tamponamento e le eventuali responsabilità.

Foto: Facebook il Pungolo di Bagheria