Cefalù, Rotary e CAI portano gli ospiti del Regina Elena al Pollina Park: per una giornata di calore

Una giornata all’aria aperta, fatta di gioco, natura e convivialità, per stare insieme e sentirsi parte di una comunità. È quella che si è svolta sabato 19 settembre al Pollina Park Adventure, dove il Rotary Club Cefalù Madonie e la sezione di Cefalù del Club Alpino Italiano hanno organizzato una giornata di inclusione dedicata agli ospiti della Casa Accoglienza Fondazione Regina Elena di Cefalù.

A partecipare è stato un gruppo numeroso, guidato da Don Giuseppe Licciardi. Gli ospiti della Casa Accoglienza hanno trascorso la giornata immersi nel verde del Parco delle Madonie, tra momenti di svago e occasioni di condivisione pensate per favorire la conoscenza reciproca e il piacere di passare del tempo in compagnia.

Il Pollina Park Adventure, affacciato su uno degli angoli più suggestivi del territorio madonita, ha offerto lo scenario ideale per una giornata di questo tipo: spazi all’aperto, natura e un’accoglienza attenta, che hanno permesso a tutti di vivere l’esperienza con serenità.

A raccontare lo spirito dell’iniziativa è anche la foto di gruppo scattata sotto il gonfalone del Rotary, un’immagine che restituisce il clima di festa e di partecipazione che ha accompagnato l’intera giornata.

“Nonostante la pioggia, si respirava molto calore”

Il meteo non è stato dei migliori. La pioggia e il cielo incerto avrebbero potuto rovinare i piani, ma così non è stato. Anzi, proprio il tempo capriccioso ha reso ancora più evidente il senso dell’incontro.

“Nonostante la pioggia, si respirava molto calore.” È questa la frase che riassume meglio l’atmosfera vissuta al Pollina Park. Sorrisi, abbracci e la voglia di stare insieme hanno avuto la meglio sulle nuvole, dando vita a un calore umano che, come sottolineano gli organizzatori, ha scaldato più del sole.

Un risultato reso possibile dall’impegno dei volontari del Rotary e del CAI e di tutti i collaboratori della Fondazione Regina Elena, che hanno lavorato insieme perché ogni partecipante potesse vivere una giornata speciale.

L’iniziativa mette insieme due associazioni molto radicate nel comprensorio di Cefalù e delle Madonie. Da un lato il Rotary Club Cefalù Madonie, con il suo impegno nel servizio alla comunità; dall’altro la sezione CAI di Cefalù, che della montagna e della natura fa il proprio luogo d’incontro. Una collaborazione che ha trasformato una semplice uscita in un’esperienza di solidarietà concreta.

Al termine della giornata, gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale allo staff del Pollina Park per l’ospitalità e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, definita una bellissima esperienza di solidarietà.