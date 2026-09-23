Il Premio Ferroviario Europeo“Euroferr” compie cinque anni. Ha premiato anche Cefalù



Il Premio ferroviario europeo “Euroferr” compie cinque anni ed entra nel suo sesto anno di attività.

Ha premiato anche la Stazione ferroviaria di Cefalù. La stazione ferroviaria di Cefalù è stata inserita dall’Associazione Europea dei Ferrovieri (Aec) tra quelle ad Alta Valenza Storica Turistica Archeologica Ambientale.

Il riconoscimento nasce con l’obiettivo di valorizzare le piccole stazioni ferroviarie europee, spesso poco conosciute, ma ricche di storia, cultura, ambiente, turismo e archeologia.

Il Premio, promosso da AEC – Association Européennedes Cheminots, interpreta la ferrovia non soltanto come infrastruttura e mezzo di trasporto, ma come un vero ponte culturale tra territori e popoli per favorire la pace tra i popoli.

In questi cinque anni il Premio ha voluto richiamare l’attenzione sul patrimonio ferroviario minore Europeo e Nazionale e sul valore di luoghi che, se adeguatamente conservati e valorizzati, possono diventare importanti punti di riferimento per il turismo sostenibile e per la conoscenza dei territori.

Il Premio Euroferr continua quindi il suo percorso internazionale con una visione che guarda alla mobilità su ferro come strumento di libertà dimovimento, coesione sociale e dialogo fra i popoli. Un viaggio che non collega soltanto luoghi, ma anche persone, culture e identità.

A cinque anni dalla sua nascita, “Euroferr” prosegue così la propria missione: accendere i riflettori sulle stazioni meno conosciute d’Europa e su quei territori che, proprio attraverso la ferrovia, possono tornare a raccontare la propria storia e la propria bellezza.

I prossimi eventi Euroferr vedranno le varie segreterie regionali AEC impegnate il 12 dicembre pv a Corsico e a Trezzano sul Naviglio ( Milano) stazioni sulla linea milano – Mortara ( linea Suburbana S19) e infine nel giugno 2027 nella Ripubblica di San Marino