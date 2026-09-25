Un sipario che si apre a Lascari nel ricordo del professor Andrea Alimena



Il 27 settembre, nella suggestiva Piazza del Popolo di Lascari alle ore 21,30, il teatro tornerà a parlare di emozioni, di passione e di vita.

Sarà una serata speciale, dedicata alla memoria del nostro Regista e professore Andrea Alimena, una persona che ha saputo lasciare un segno profondo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di ascoltarlo e di condividere con lui la magia del teatro.

Il Prof. ci ha insegnato che il teatro non è soltanto un palcoscenico: è incontro, cultura, emozione, sacrificio e soprattutto condivisione.

E quella sera, attraverso le parole, i gesti e le emozioni degli attori, sarà come averlo ancora accanto a noi, dietro le quinte, pronto a guidarci con il suo sguardo e la sua passione.

Il 27 settembre non sarà soltanto uno spettacolo.

Sarà un modo per dire GRAZIE, per custodire un ricordo e per continuare a far vivere, attraverso il teatro, tutto ciò che Andrea ci ha trasmesso.

Perché chi ha saputo insegnare con il cuore non va mai davvero via.

Resta nelle persone che ha incontrato, nelle storie che ha raccontato e in ogni sipario che, ancora oggi, si apre.

In memoria del nostro caro Prof. Andrea Alimena

Vi aspettiamo per condividere insieme una serata di teatro, emozioni e ricordi.

