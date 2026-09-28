La Polisportiva Lascari Cefalù perde 3 – 0 con l’Alcamo. Risultati e classifica

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐄𝐜𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 – 𝐆𝐢𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐀 – 𝟑ª 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚



CARINI – L’Alcamo rialza la testa e lo fa con una vittoria netta, costruita con personalità e gioco. Dopo il 3-0 incassato nel derby di domenica scorsa, i bianconeri ritrovano il successo e confermano quelle indicazioni positive che, paradossalmente, erano già emerse anche nella sconfitta contro il forte Marsala. Questa squadra ha carattere, non si arrende e soprattutto ha qualità.

A Carini, per larghi tratti, la partita è stata saldamente nelle mani dell’Alcamo. La formazione di mister Virga ha preso subito il comando delle operazioni, imponendo ritmo e geometrie. Soltanto per una ventina di minuti, nel primo tempo, il Lascari Cefalù ha provato ad alzare la pressione, senza tuttavia riuscire a creare veri pericoli dalle parti di Misseri, festeggiato prima della gara dalla società e dai compagni per il compleanno.

Il 3-5-2 scelto da Virga ha dato equilibrio e consistenza alla squadra, permettendo ai bianconeri di giocare con continuità e di ripartire con efficacia. In mezzo al campo ha brillato Petrullo, sempre più padrone della zona nevralgica e preciso nel dettare i tempi della manovra.

Sulle fasce hanno macinato chilometri Tarantino e Cusumano, mentre la copertina spetta anche a Luca Regina. Il giovane centrocampista ha giocato con personalità, qualità e una sicurezza non comune per un under. Ha trovato il gol del definitivo 3-0, ma soprattutto si è reso protagonista di un episodio di fair play che merita di essere raccontato.

Al 35’ della ripresa, dopo aver saltato il difensore ospite Raia, Regina aveva davanti a sé la possibilità di calciare verso la porta difesa da Marino. Si è però accorto che l’avversario era rimasto a terra, dolorante e zoppicante. Ha scelto così di fermarsi e di accompagnare volontariamente il pallone sul fondo. Una decisione che vale più di un gesto tecnico: a 18 anni, dimostra senso sportivo e maturità.

Prezioso anche il lavoro di Pulizzi, costante spina nel fianco del centrocampo ospite. Dietro, la difesa a tre composta da Filì, capitan Lo Monaco e dal giovane Cruciata, alla prima da titolare, ha concesso poco e mantenuto sempre ordine.

Davanti, finalmente, è arrivato anche il gol in campionato di Anane, dopo quello segnato in Coppa Italia contro il Castellammare. Lentini non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma il suo contributo al gioco, soprattutto nel lavoro lontano dall’area, è stato ancora una volta importante.

Primo tempo

11’ – L’Alcamo sfiora il vantaggio. Petrullo lancia in profondità per Cusumano, che parte sul filo del fuorigioco, entra in area e calcia: Marino respinge.

17’ – GOL ALCAMO. La manovra si sviluppa sulla destra. Regina e Cusumano dialogano, poi quest’ultimo arriva sul fondo e mette il pallone al centro. Tarantino anticipa tutti e di testa firma l’1-0.

19’ – Il Lascari Cefalù reagisce con Orarah, che colpisce di testa: Misseri è attento e blocca.

31’ – Pulizzi riceve in area e prova la conclusione al volo. Pallone alto.

36’ – Ancora Orarah pericoloso: conclusione sull’esterno della rete.

37’ – Il Lascari Cefalù va a un passo dal pareggio. Cross di Arena, Misseri viene ostacolato e non riesce ad arrivare sul pallone. La sfera finisce a Orarah, che calcia verso la porta: sulla linea arriva però la provvidenziale respinta di Cusumano.

40’ – Pucci ci prova dal limite, ma il tiro è centrale. Misseri blocca senza difficoltà.

Secondo tempo

2’ – GOL ALCAMO. Azione da applausi di Tarantino, che recupera palla nella propria metà campo, percorre tutta la fascia sinistra e arriva al limite dell’area. Sterzata, dribbling e assist per Anane. L’attaccante controlla e batte Marino: 2-0.

9’ – Anane sfiora la doppietta con un diagonale potente che termina di poco a lato.

15’ – Ancora Anane protagonista. Bordata dal limite, centrale: Marino è pronto e respinge.

L’Alcamo controlla la partita e trova spazi in contropiede. È proprio durante questa fase che arriva l’episodio di fair play di Regina, che rinuncia a una possibile conclusione per consentire le cure a Raia.

43’ – GOL ALCAMO. Il tris è una perla. Regina riceve da Petrullo a centrocampo, supera l’ultimo difensore con un pallonetto e parte verso la porta. Inseguito dagli avversari, mantiene freddezza e precisione e batte Marino con un magnifico esterno destro.

È il sigillo su una prestazione di grande personalità del giovane centrocampista e su una vittoria che restituisce all’Alcamo fiducia, gioco e tre punti. Dopo il passo falso nel derby, la risposta dei bianconeri è arrivata sul campo, nel modo più convincente.

𝐓𝐀𝐁𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐎



ALCAMO: 1 Misseri, 2 Cruciata, 4 Petrullo, 5 Filì, 6 Lo Monaco, capitano, 7 Cusumano, 45’ st 18 Giglio, 8 Regina, 9 Anane, 17’ st 14 Serià, 10 Pulizzi, 30’ st 20 Grillo, 11 Lentini, 32’ st 17 Rosone, 19 Tarantino, 30’ st 15 Prestigiacomo.

In panchina: 12 Furnari, 13 Tourè, 16 Scramuzza, 3 Corsentino.

Allenatore: Vincenzo Virga.

LASCARI CEFALÙ: 1 Marino, 2 Arena, 3 Ribaudo, 17’ st 19 Vitale, 4 Chinnici, 5 Prestigiovanni, 17’ st 13 Costa, 6 Raia, 38’ st 14 Ferrito, 7 Corsino, 8 Pucci, 9 Sferruzza, 34’ st 20 Cerami, 10 Mocciaro, capitano, 11 Orarah, 1’ st 18 Cherif.

In panchina: 12 Stassi, 15 Pellerito, 16 Consigliere, 17 Castagna.

Allenatore: Giovanni Comito.

ARBITRO: Giuseppe Pecora di Messina.

ASSISTENTI: Salvatore Totaro di Messina e Giuseppe Calarese di Messina.

RETI

Primo tempo: 17’ Tarantino.

Secondo tempo: 2’ Anane, 43’ Regina.

AMMONITI: Costa, Lascari Cefalù.

ESPULSI: nessuno.

CALCI D’ANGOLO: 3-3.

RECUPERO: pt 0’, st 4’.

NOTE: partita disputata sul campo neutro del “Pasqualino Stadium” di Carini, a porte chiuse e senza pubblico.



3ª giornata – Risultati

90011 Bagheria-Parmonval 1-0

Alcamo 1928-Lascari-Cefalù 3-0

Città di San Vito Lo Capo-Castellammare Calcio 94 1-1

Don Carlo Lauri Misilmeri-Unitas Sciacca 1-0

Kamarat-Marsala 1912 0-1

Montelepre-San Giorgio Piana 2-1

Partinicaudace-Vigor Borgetto 3-1

Akragas SLP-Sancataldese 2-0

CLASSIFICA

Montelepre — 7

Castellammare Calcio 94 — 7

Unitas Sciacca — 6

Akragas SLP — 6

Alcamo 1928 — 6

Partinicaudace — 6

Don Carlo Lauri Misilmeri — 6

Marsala 1912 — 6

Sancataldese — 6

Kamarat — 4

90011 Bagheria — 3

Lascari-Cefalù — 3

Parmonval — 1

San Giorgio Piana — 1

Città di San Vito Lo Capo — 1

Vigor Borgetto — 0



Foto Polisportiva Lascari Cefalù.