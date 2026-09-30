Under 17 Femminile, collaborazione tra Polisportiva Raimondo Lanza Trabia e Kepha 2.0 Cefalù



Una nuova collaborazione prende forma tra Polisportiva Raimondo Lanza Trabia e Kepha 2.0 Cefalù, con l’obiettivo di dare vita a un progetto comune nell’ambito del campionato Under 17.

L’intesa prevede un interscambio di atlete tra le due realtà e nasce dalla volontà di costruire un gruppo competitivo, mettendo al centro del progetto la crescita tecnica e personale delle giovani atlete e la valorizzazione dei rispettivi settori giovanili.

Per la Polisportiva Raimondo Lanza Trabia faranno parte del roster dell’Under 17 Elisa Sperandeo e Anna Randazzo, che avranno così l’opportunità di vivere una nuova esperienza sportiva all’interno di un progetto condiviso.

L’accordo è stato fortemente voluto dalle due Società di Trabia e Cefalù, con il prezioso confronto, collaborazione e supervisione dei tecnici Nicola Sunseri, per Trabia, e Marco Sabatino, per Cefalù.

La squadra sarà seguita dai tecnici federali Anna Chiara Ingrosso, ex giocatrice di livello nazionale e Francesca Greco fino allo scorso anno libero della Serie C della Raimondo Lanza.

Un’intesa che nasce dalla convinzione che la collaborazione tra società possa rappresentare un importante valore aggiunto per il movimento pallavolistico territoriale e, soprattutto, per le ragazze che quotidianamente si impegnano nei settori giovanili.

L’obiettivo non è soltanto quello di costruire una squadra competitiva, ma soprattutto di creare un percorso comune capace di offrire alle giovani atlete maggiori opportunità di confronto, esperienza e crescita, mettendo in comune professionalità, idee e risorse.

Un progetto che parte con entusiasmo e con la volontà di guardare al futuro, attraverso una collaborazione che potrà svilupparsi ulteriormente nel tempo.





Dalla Khepa annunciano, “I gruppi di Serie D F e Under 17 F continueranno il loro percorso sotto la guida strategica e affiatata del nostro staff tecnico:

Marco Sabatino – Allenatore 2⁰ grado

Annachiara Ingrosso – Allenatore 1⁰ grado

Insieme, Marco e Annachiara guideranno entrambi i gruppi nei rispettivi campionati, garantendo continuità, crescita tecnica, forte identità e la giusta grinta per affrontare le sfide che ci attendono durante la stagione.

L’unione di questi due gruppi rappresenta un tassello fondamentale per la crescita delle nostre atlete, creando un ponte diretto e solido tra il settore giovanile e la prima squadra”.



