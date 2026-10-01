Karate, Antonio Pisa fa doppietta nel kata: la stagione riparte nel segno del podio

Dopo la pausa estiva riparte la stagione agonistica e il nostro atleta Master Antonio Pisa, nella sua specialità del kata (forme), firma una bella doppietta. La prima medaglia è arrivata ad agosto a Lignano Sabbie d’Oro, dove Antonio ha conquistato il secondo gradino del podio. L’ultima, invece, è arrivata venerdì 25 settembre a Taranto, dove, al termine di tre ottimi turni di gara ad alto livello, ha conquistato la medaglia d’oro.

Un risultato che fa ben sperare in vista dei prossimi importanti appuntamenti: il 4 ottobre a Patti, dove scenderanno sul tatami i giovanissimi atleti pre-agonisti, dai 4 agli 11 anni, e a novembre, con la fase regionale Esordienti, valida per le qualificazioni alla fase nazionale.

Il Maestro Stefano Pernice si complimenta con Antonio Pisa, un atleta che non smette mai di sorprendere per la sua tenacia e per le abilità costruite attraverso tanto sacrificio, dedizione e duri allenamenti. Un esempio per tutti gli atleti della Bushido Lascari.