Palazzo dei Normanni, nuovo incarico per il professore Salvatore Di Carlo

Nuovo incarico all’Assemblea Regionale Siciliana per il professore Salvatore Di Carlo, chiamato a collaborare con l’ufficio del deputato questore Vincenzo Figuccia. Una scelta che porta a Palazzo dei Normanni un profilo maturato tra il mondo del diritto e quello universitario, messo ora a disposizione del lavoro che l’ufficio svolge all’interno dell’Ufficio di Presidenza dell’ARS.

Il deputato questore è una delle figure che compongono l’Ufficio di Presidenza del Parlamento siciliano, l’organo che affianca il presidente dell’Assemblea nella guida dell’istituzione e che si occupa, tra le altre cose, del funzionamento interno e dell’organizzazione della macchina parlamentare. È in questo contesto che si inserisce il contributo del professore Di Carlo, chiamato a sostenere l’attività dell’ufficio con la propria preparazione giuridica e accademica.

A spiegare le ragioni della scelta è lo stesso Figuccia, che ha voluto accompagnare l’incarico con queste parole: «Sono felice di conferire questo incarico al professore Salvatore Di Carlo, che si è sempre distinto per il suo impegno nello studio e nella ricerca. Le sue competenze potranno offrire un prezioso contributo alle materie affrontate dal nostro ufficio e arricchire il lavoro che portiamo avanti nell’istituzione parlamentare. A lui rivolgo i miei auguri di buon lavoro».

Il conferimento è stato formalizzato nel corso di un incontro tra il deputato questore e il professore. Al termine del colloquio Di Carlo ha espresso la sua gratitudine a Figuccia per la fiducia ricevuta e ha assicurato il proprio impegno a favore dell’istituzione. Il professore ha spiegato di voler mettere a frutto le conoscenze e l’esperienza accumulate negli anni, dando il proprio apporto soprattutto sul fronte dello studio, della ricerca e dell’approfondimento delle questioni seguite dall’ufficio.

Si tratta quindi di un ruolo di supporto tecnico, pensato per accompagnare l’attività quotidiana del deputato questore con analisi e approfondimenti sulle materie di competenza. Un tipo di collaborazione che nelle istituzioni parlamentari consente di affiancare all’azione politica una base di conoscenze specialistiche, utile soprattutto quando i temi da affrontare richiedono una lettura attenta delle norme e dei loro effetti.

Per Salvatore Di Carlo si apre così una nuova esperienza all’interno del Parlamento siciliano, che lo vedrà lavorare a stretto contatto con l’ufficio di Vincenzo Figuccia nei prossimi mesi.