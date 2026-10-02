ConSenso apre la sede di Carini: un nuovo progetto educativo per bambini, adolescenti e adulti

La cooperativa sociale ConSenso di Caltanissetta, attiva da undici anni nel sostegno alle persone con disturbi dello spettro autistico e punto di riferimento regionale per la presa in carico educativa e terapeutica, ha presentato il 30 settembre a Carini la nuova sede operativa e il progetto che accompagnerà bambini, adolescenti e adulti in percorsi costruiti su misura. L’apertura dello studio psicopedagogico rappresenta un ulteriore passo nella crescita della cooperativa, che continua a rafforzare la propria presenza in Sicilia e a offrire risposte sempre più strutturate alle famiglie.

La sede di Carini nasce dall’esperienza maturata sul territorio nisseno, dove ConSenso opera attraverso interventi precoci e intensivi, terapia ABA, logopedia, terapia occupazionale, parent training, percorsi per l’autonomia personale e sociale, consulenze e supervisione scolastica, laboratori di gruppo sulle abilità sociali ed emozionali, sibling group e formazione per genitori, insegnanti ed educatori. Le aree di intervento comprendono disturbo dello spettro autistico, ADHD, disturbi del linguaggio e della comunicazione, disabilità intellettive, disturbi del comportamento e bisogni educativi speciali. Tutte le attività sono supervisionate da analisti del comportamento certificati e condotte da un’équipe multidisciplinare altamente qualificata.

La presentazione si è svolta alla presenza delle autorità del territorio. Hanno partecipato il sindaco Rossella Covello, l’assessore ai Servizi a Rete Salvatore Sgroi, l’assessore ai Beni culturali Gianfranco Lo Piccolo, l’assessore Dario Chinnici, il presidente del Consiglio comunale Claudio Armetta e Rosi Pennino per l’Associazione ParlAutismo. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati il percorso che ha portato alla trasformazione da Spazio ABA alla nuova realtà ConSenso e le prospettive future della cooperativa.

Gaetano Terlizzi, pedagogista e analista del comportamento della ConSenso, ha evidenziato il significato del progetto: “Questa non è un’inaugurazione, ma la presentazione di un percorso. L’inaugurazione racconta ciò che è già compiuto; una presentazione invita la comunità a costruire insieme. Il progetto nasce dall’incontro tra professionisti e dagli undici anni di lavoro che ConSenso porta avanti accanto ai ragazzi e alle loro famiglie. La crescita di una persona dipende dall’ambiente che la accompagna: per questo luoghi come questo possono fare la differenza. Non siamo imprenditori del sociale, ma professionisti che si assumono un impegno educativo. I progetti camminano quando persone diverse scelgono di esserci. Alle istituzioni chiediamo di condividere questa responsabilità, trasformando le idee in impegni e gli impegni in azioni. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Italiano, motore di molto di ciò che oggi presentiamo.”

Roberta Italiano, psicologa, psicoterapeuta, analista del comportamento e referente della sede di Carini, ha sottolineato il valore della nuova apertura: “Questa sede rappresenta un passo avanti importante. Abbiamo raccontato la trasformazione da Spazio ABA a ConSenso e presentato i servizi attivi e le prospettive future. È un progetto che cresce grazie alla collaborazione tra professionisti, famiglie e istituzioni, con l’obiettivo di offrire risposte sempre più strutturate ai bisogni delle persone.”

La nuova sede di Carini si aggiunge a quelle già attive in via San Filippo Neri 168 a San Cataldo, in contrada Roccella snc (sede legale presso la tenuta Sant’Angela Merici) e in viale Trieste 55 a Caltanissetta.



Nella foto, Gaetano Terlizzi, Roberta Italiano, Rossella Scovello, Salvatore Sgroi, Claudio Armetta