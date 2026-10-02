Il Palermo e la Serie A: nove promozioni in un secolo e l’attesa dell’era City

Il Palermo ha giocato 29 campionati di Serie A e l’ultimo risale al 2016-17. Quella in corso è la decima stagione lontano dalla massima serie. La squadra di Filippo Inzaghi l’ha cominciata in testa alla classifica della B.

Dal 1932 al 2014, cinque volte da capolista

Dal 1931-32 a oggi il Palermo è salito in Serie A nove volte, cinque delle quali vincendo il campionato cadetto. La prima promozione arrivò da capolista nel 1931-32. Seguirono quelle del 1947-48, del 1955-56, del 1958-59, del 1960-61, del 1967-68 e del 1971-72, anni in cui i rosanero passavano dalla B alla A e ritorno nel giro di poche stagioni.

Le ultime due promozioni sono quelle del 2003-04 e del 2013-14, entrambe con il primo posto in classifica. Il miglior risultato in Serie A resta il quinto posto, raggiunto tre volte, nel 2005-06, nel 2006-07 e nel 2009-10.

Gli anni di Zamparini

Maurizio Zamparini rilevò la società da Franco Sensi nell’estate del 2002 e in due stagioni riportò la squadra in Serie A. Il Palermo di Francesco Guidolin, al primo anno in massima serie, si qualificò per la Coppa UEFA. In nove campionati consecutivi di Serie A arrivarono cinque qualificazioni europee e una finale di Coppa Italia.

Nel 2004, quando il Palermo tornò in Serie A, per puntare sulla partita del Barbera si andava in ricevitoria. Nel 2006, mentre i rosanero si preparavano alla loro seconda Coppa UEFA, il decreto Bersani aprì le scommesse via internet, e da allora le partite del Palermo si seguono anche sulle piattaforme di decine di operatori, che le pagelle dei siti più usati mettono a confronto per quote, mercati e tempi di prelievo.

La retrocessione del 2013 fu seguita dal ritorno immediato con la vittoria della B nel 2013-14. Il 17 ottobre 2016, contro il Torino, il Palermo disputò la sua millesima partita in Serie A, ma quella stagione si chiuse con il diciannovesimo posto e la discesa in cadetteria.

Dal fallimento alla ripartenza

Nel 2017-18 la squadra di Bruno Tedino arrivò quarta e perse la finale dei playoff. L’anno dopo, chiuso all’undicesimo posto, il club non fu iscritto al campionato. Il 24 luglio 2019 il sindaco Leoluca Orlando assegnò il titolo sportivo alla Hera Hora di Dario Mirri e Antonino Di Piazza, che ripartì dalla Serie D.

Il Palermo vinse il girone I della Serie D nella stagione interrotta dalla pandemia e salì in Serie C. Dopo un settimo posto nel 2020-21, il terzo posto del 2021-22 e la vittoria dei playoff riportarono i rosanero in Serie B.

I primi quattro campionati della nuova proprietà

Il 4 luglio 2022 il City Football Group ha rilevato l’80% delle quote, salite poi fino al 94,94%. Nelle quattro stagioni di B della nuova proprietà il Palermo ha chiuso nono, sesto, ottavo e quarto. Tre volte è uscito ai playoff, in semifinale nel 2024 e nel 2026 e al turno preliminare nel 2025, con Eugenio Corini, Alessio Dionisi e dal 2025 Inzaghi in panchina.

In questo avvio la squadra è rimasta in vetta anche grazie alle tre parate di Fortin al Partenio nel recupero. Delle nove promozioni della sua storia, il Palermo ne ha conquistate cinque chiudendo la Serie B al primo posto.