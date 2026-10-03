A Lascari tre serate di grande cinema italiano per raccontare l’amore libero dai pregiudizi

FUORI CAMPO La diversità è una ricchezza.

Tre serate di grande cinema italiano per raccontare l’amore libero dai pregiudizi, il riscatto dietro le sbarre e la disabilità senza pietismo. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Il Girasole APS con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lascari.

Cosa succede quando la macchina da presa decide di inquadrare ciò che la società sceglie, troppo spesso, di spingere ai margini? Da questa riflessione nasce “Fuori campo. La diversità è una ricchezza”, il nuovo ciclo di proiezioni e cineforum che animerà la comunità di Lascari con un percorso di cinema, confronto e dibattito che prende vita nell’ambito del progetto “ContaminAZIONI culturali” dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Lascari.

Il titolo dell’iniziativa prende in prestito una nota metafora del linguaggio cinematografico: il fuori campo rappresenta tutto ciò che si trova al di fuori dell’inquadratura diretta, ma che risulta fondamentale per la comprensione della storia. Un’idea forte con cui l’associazione intende promuovere il valore umano, etico e sociale della diversità in tutte le sue sfaccettature: culturali, di genere, fisiche, generazionali e sociali.

La diversità costituisce una risorsa inestimabile per la costruzione di una comunità coesa, resiliente e inclusiva. Con “Fuori campo” vogliamo superare la logica della semplice tolleranza o dell’assistenzialismo per approdare a un riconoscimento attivo dell’altro. Le differenze non sono barriere da livellare, ma patrimoni individuali che arricchiscono l’intero tessuto sociale del territorio.

La rassegna prevede tre appuntamenti di alto valore culturale, ciascuno dedicato a una specifica sfaccettatura del tema della diversità e dell’inclusione:

“Stranizza d’amuri” (Regia di Giuseppe Fiorello, 2023): ambientato nella Sicilia del 1982 e liberamente ispirato al delitto di Giarre, il film affronta i temi del pregiudizio, dell’omofobia e dell’isolamento sociale, ricordandoci l’importanza del diritto di vivere liberamente i propri sentimenti. “Grazie ragazzi” (Regia di Riccardo Milani, 2023): con Antonio Albanese, una pellicola toccante ed esilarante sulla realtà carceraria, il riscatto sociale e il ruolo dell’arte e del teatro come strumenti di inclusione ed educazione all’interno degli istituti penitenziari. “Corro da te” (Regia di Riccardo Milani, 2022): interpretato da Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, una commedia brillante che abbatte gli stereotipi sulla disabilità fisica, superando il pietismo e la compassione a favore dell’indipendenza e della dignità della persona.

Ogni appuntamento non sarà una semplice proiezione, ma un laboratorio di partecipazione cittadina. Ciascuna serata si aprirà con una breve introduzione curata dall’associazione, seguita dalla proiezione del film e accompagnata da un momento di convivialità. A seguire, il cineforum aperto al dibattito e animato da un moderatore.

www.associazioneilgirasole.eu

www.muvilascari.it

www.scopriamolascari.it

