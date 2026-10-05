Cucina siciliana a Cefalù: tra pesce fresco e piatti di terra

Cefalù è una destinazione in cui il mare entra naturalmente anche a tavola, ma la cucina locale non si esaurisce nei piatti di pesce. La tradizione siciliana mette insieme ingredienti di costa e sapori di terra, lasciando spazio tanto al pescato quanto alle carni, alla pasta e alle preparazioni legate alla stagionalità.

Una cucina tra mare e terra

Per chi cerca un ristorante a Cefalù, una delle scelte più interessanti è orientarsi verso locali capaci di proporre più percorsi nello stesso menu. Pesce fresco, primi di mare, grigliate e piatti di carne possono convivere senza trasformare la carta in un elenco indistinto, a condizione che materie prime e preparazioni restino riconoscibili.

È l’impostazione scelta anche dal Club Ogliastrillo, che nella propria proposta di ristorazione affianca una sezione dedicata al pesce fresco a piatti di terra, carne alla brace e preparazioni della cucina siciliana.

Il pesce fresco come proposta del giorno

Nel menu del ristorante il mare trova spazio attraverso il pesce del giorno e preparazioni che possono comprendere crudo, tonno, gambero rosso, pesce spada, grigliate e fritture. La disponibilità del pescato può naturalmente variare: proprio per questo ha più senso parlare di una proposta legata a ciò che è disponibile piuttosto che di una carta immutabile.

Non solo centro storico

Quando si sceglie dove cenare a Cefalù, oltre alla cucina contano anche aspetti pratici. Chi arriva in automobile può preferire un locale fuori dalle vie più congestionate del centro, soprattutto nelle serate di maggiore affluenza. Ogliastrillo si trova a circa due chilometri da Cefalù e dispone di parcheggio davanti all’ingresso, un elemento utile per famiglie, gruppi e per chi si sposta in auto.

Come scegliere

Il consiglio resta quello di controllare il menu aggiornato e, quando si è interessati soprattutto al pesce fresco, chiedere quali proposte siano disponibili quel giorno. È un modo semplice per scegliere in base alla cucina effettivamente servita, evitando di affidarsi soltanto a formule generiche come “ristorante di pesce” o “cucina tipica”.