Addio gomme estive dal 15 ottobre: la guida semplice per capire quando devi cambiarle

Dal 15 ottobre torna uno degli appuntamenti che ogni anno coinvolge milioni di automobilisti italiani: il cambio degli pneumatici in vista dell’inverno. Ma proprio sulla data del 15 ottobre c’è molta confusione. Non significa che da quel giorno tutti debbano obbligatoriamente togliere le gomme estive. È invece l’inizio del periodo nel quale è possibile montare gli pneumatici invernali anche quando hanno un indice di velocità stagionale inferiore rispetto a quello ordinariamente previsto per l’auto. L’obbligo vero e proprio scatta normalmente dal 15 novembre sulle strade interessate dalle specifiche ordinanze. Ecco allora come capire cosa bisogna fare con la propria auto.

Cosa succede dal 15 ottobre

La prima data da ricordare è il 15 ottobre. Da quel giorno si apre la finestra prevista per il montaggio degli pneumatici invernali che possono avere, nei limiti consentiti dalla normativa, un indice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla documentazione dell’auto.

Questo significa che non bisogna aspettare novembre per andare dal gommista. Chi sa già di dover sostituire le gomme può anticipare il cambio ed evitare le settimane nelle quali le officine vengono prese d’assalto.

Il 15 ottobre, però, non è il giorno nel quale le gomme estive diventano automaticamente vietate in tutta Italia.

L’obbligo parte normalmente il 15 novembre

Il periodo ordinario delle prescrizioni invernali va dal 15 novembre al 15 aprile. L’obbligo riguarda però le strade sulle quali l’ente proprietario o concessionario ha emanato una specifica ordinanza.

Sui tratti interessati bisogna quindi avere pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli ammessi, come le catene compatibili con il veicolo. In alcune zone, soprattutto di montagna, possono essere previste date differenti in relazione alle condizioni climatiche.

Per questo non basta guardare il calendario: bisogna anche controllare le ordinanze e la segnaletica presente sulle strade che si percorrono abitualmente.

Si possono tenere le gomme estive?

Sì, in molti casi si può continuare a utilizzare l’auto con pneumatici estivi anche durante il periodo invernale, purché sulle strade nelle quali è prevista l’alternativa si abbiano a bordo dispositivi antisdrucciolevoli idonei e compatibili con la vettura.

Il punto importante è proprio questo: non esiste una regola nazionale secondo cui dal 15 novembre tutte le automobili devono necessariamente montare quattro pneumatici invernali.

Chi vive o viaggia frequentemente in zone nelle quali neve, ghiaccio e basse temperature sono comuni può comunque trovare più conveniente utilizzare pneumatici adatti alla stagione invece di affidarsi esclusivamente alle catene.

E le gomme quattro stagioni?

Chi monta pneumatici quattro stagioni può evitare il tradizionale cambio primaverile e autunnale, ma deve verificare che le gomme possiedano le caratteristiche richieste per poter circolare sulle strade soggette agli obblighi invernali.

Anche in questo caso è importante controllare lo stato del battistrada, la pressione e l’eventuale presenza di tagli, deformazioni o usura irregolare. Il fatto che una gomma sia “quattro stagioni” non significa che possa essere dimenticata per anni senza alcun controllo.

La data del 15 maggio

C’è poi una seconda finestra da conoscere. Gli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore rispetto a quello ordinariamente previsto per l’auto possono essere utilizzati nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio.

Entro il 15 maggio bisogna quindi tornare a pneumatici conformi alle caratteristiche ordinarie indicate per il veicolo, se quelli invernali utilizzati hanno un codice di velocità stagionale inferiore.

Diverso è il caso degli pneumatici invernali che rispettano completamente le caratteristiche indicate sulla documentazione del veicolo: per questi non esiste la stessa limitazione temporale, anche se utilizzarli durante i mesi più caldi può non essere conveniente per usura e prestazioni.

In sintesi

Dal 15 ottobre si possono iniziare a montare le gomme invernali, ma non scatta un obbligo nazionale generalizzato. Le prescrizioni partono normalmente il 15 novembre e riguardano le strade sulle quali sono state emanate le relative ordinanze. Chi mantiene le gomme estive deve verificare se può circolare portando a bordo catene o altri dispositivi ammessi. E chi utilizza invernali con indice di velocità stagionale inferiore deve ricordarsi anche della data del 15 maggio.