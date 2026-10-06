Parabrezza scheggiato e revisione auto: il vademecum chiaro per capire quando rischi la bocciatura

Una pietra sollevata dall’auto davanti, un piccolo colpo e sul parabrezza appare quella fastidiosa scheggiatura che spesso viene ignorata per settimane. Il problema arriva quando si avvicina la revisione: l’auto può superarla oppure quel piccolo danno costringe a cambiare il vetro? Da settembre 2026 le regole sono molto più precise. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti chiarito i criteri che devono essere applicati durante la revisione e nei controlli su strada. E non conta soltanto quanto è grande la scheggiatura.

Non basta guardare quanto è grande

Per le autovetture e gli altri veicoli fino a 3,5 tonnellate vengono valutati contemporaneamente diversi elementi. La dimensione è soltanto il primo.

La circolare indica per la scheggiatura un valore massimo nell’intervallo di 15-20 millimetri. Ma un danno piccolo non garantisce automaticamente il superamento della revisione.

Conta infatti anche dove si trova, se interferisce con il campo visivo del conducente e soprattutto se il parabrezza è stato correttamente riparato.

La posizione può cambiare tutto

Una scheggiatura può essere relativamente piccola e diventare comunque un problema se si trova nel punto sbagliato.

Il danno viene valutato anche rispetto alla sua distanza dai montanti e dai bordi superiore e inferiore del parabrezza. Per le vetture fino a 3,5 tonnellate la circolare indica un intervallo di riferimento di 20-25 millimetri.

Questo significa che guardare soltanto il diametro del punto danneggiato con un righello non basta per stabilire da soli se il parabrezza supererà la revisione.

Attenzione alla zona dei tergicristalli

Uno dei punti più importanti riguarda il campo visivo del conducente. Se la scheggiatura si trova nella zona interessata dall’azione del tergicristallo e interferisce con la visuale, il problema diventa molto più serio.

Durante la revisione non si controlla infatti soltanto l’integrità materiale del vetro: bisogna accertare che il conducente possa vedere correttamente la strada.

Una scheggiatura apparentemente modesta proprio davanti agli occhi di chi guida può quindi pesare più di un danno collocato in una zona meno critica.

La scheggiatura deve essere riparata

Questo è probabilmente il punto che molti automobilisti non conoscono. Non basta che il danno sia piccolo e si trovi nella posizione corretta.

Il parabrezza deve essere stato riparato con una tecnica idonea, come la cristallizzazione o la polimerizzazione mediante resina, oppure con un altro sistema capace di garantire nuovamente l’efficienza del vetro.

Se le condizioni previste non vengono rispettate, può diventare necessaria la sostituzione del parabrezza per ottenere un esito regolare della revisione.

Conserva il certificato della riparazione

Dopo avere fatto riparare il parabrezza c’è un altro passaggio che non va dimenticato: bisogna conservare la certificazione rilasciata da chi ha eseguito l’intervento.

Il documento deve essere tenuto a bordo e può essere richiesto durante la revisione oppure in occasione di un controllo su strada.

Buttare la ricevuta e la documentazione dell’intervento pensando che la riparazione visibile sia sufficiente può quindi creare un problema evitabile.

Quando conviene intervenire subito

Una piccola scheggiatura non dovrebbe comunque essere trascurata. Le vibrazioni dell’auto, gli sbalzi di temperatura e le sollecitazioni possono trasformare un danno inizialmente circoscritto in una crepa più estesa.

Quando la zona è ancora riparabile l’intervento può essere più semplice. Quando invece la lesione si estende o coinvolge punti incompatibili con la riparazione può diventare necessaria la sostituzione dell’intero vetro.

In sintesi

Un parabrezza scheggiato non significa automaticamente revisione bocciata, ma neppure che basti una piccola dimensione per stare tranquilli. Per le auto fino a 3,5 tonnellate bisogna considerare dimensione, posizione, campo visivo del conducente e corretta riparazione. Dopo l’intervento va inoltre conservata a bordo la relativa certificazione. Prima della revisione conviene quindi far controllare il vetro e non affidarsi soltanto a una valutazione fatta a occhio.