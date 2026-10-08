Formula 1, Singapore accende il Mondiale: quattro giorni di diretta TV

Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, la Formula 1 fa tappa a Singapore per il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. Un fine settimana intenso, interamente da vivere in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con un programma che accompagnerà gli appassionati lungo tutte le fasi del weekend.

Si comincia giovedì alle 11.30, con la conferenza stampa dei piloti, primo appuntamento di un fine settimana destinato a entrare nel vivo già dal venerdì. Alle 10.30 è infatti in programma l’unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche Sprint.

Il sabato sarà dedicato alla velocità e alla sfida sul circuito cittadino di Marina Bay. Alle 11 scatterà la Sprint Race, mentre alle 15 prenderanno il via le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio di Singapore.

Il momento più atteso arriverà domenica alle 14, quando si spegneranno i semafori e prenderà il via il Gran Premio, diciassettesima gara della stagione iridata.

La squadra Sky per raccontare il Mondiale

A raccontare ogni momento del campionato c’è la squadra di Sky Sport, ormai punto di riferimento per l’approfondimento televisivo della Formula 1. La telecronaca è affidata, come di consueto, alla voce di Carlo Vanzini, affiancato in cabina di commento da Marc Gené e Roberto Chinchero.

Ad arricchire la narrazione saranno le analisi tecniche di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, mentre dal circuito arriverà il racconto dell’inviata Mara Sangiorgio. Davide Camicioli, nel corso della stagione, si alternerà tra lo studio e il circuito, seguendo da vicino l’evoluzione del campionato.

Singapore si prepara così a offrire un altro capitolo di un Mondiale 2026 sempre più combattuto, tra la tensione delle qualifiche, l’incognita della Sprint e la sfida decisiva della gara domenicale.

Il programma del GP Singapore LIVE su Sky

Giovedì 8 ottobre

Ore 11.30: Conferenza stampa piloti (differita)

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 9 ottobre

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 14: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: Paddock Live Show

Ore 16.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 10 ottobre

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 11: F1 – Sprint

Ore 12: Paddock Live

Ore 14.15: Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 11 ottobre

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 – Gara

Ore 16: Paddock Live Post-Gara

Ore 16.30: Debriefing

Ore 17: Notebook

Ore 17.15: Race Anatomy