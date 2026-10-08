Il cane Labrador Bee scova la plastica abbandonata nel Parco delle Madonie

Dopo il successo dell’iniziativa nel Comune di Castelbuono, l’esperienza sarà ripetuta in uno dei luoghi più frequentati e noti del Parco delle Madonie, Piano Battaglia, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto dall’amministratore unico e legale rappresentante della Castelbuono Ambiente S.r.l., Maurizio Langona, e dal presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello.

Alla cerimonia, che si è svolta nel salone del “Ristoro dello Scoiattolo” di Piano Battaglia, era presente il sindaco di Castelbuono e presidente del GAL Madonie, Mario Cicero.

“Oggi . afferma Cicero – si sottoscrive questo protocollo d’intesa tra la Castelbuono Ambiente e il Parco delle Madonie per importare l’esperienza di questo cane che, devo dire, va a caccia della plastica invisibile, perché la plastica che vediamo la puliamo noi. Bee ha il compito di andare a prendere la plastica che si trova sotto le siepi, nel sottobosco o in luoghi poco accessibili. Pietro Gentile, l’operatore che guida il Labrador Bee, ha raccolto quasi 650 bottiglie, oltre a circa 8-900 chilogrammi di rifiuti plastici.

Partire da Piano Battaglia è importante perché dimostra ancora una volta l’attenzione che questo territorio, complessivamente, ha nei confronti di questo sito che, a mio parere, è uno dei più importanti che abbiamo sul nostro territorio. Perciò sono veramente contento di poter replicare questa esperienza con il presidente Ferrarello, che è un uomo molto attento e operativo, e con il Parco delle Madonie, che tutti riconosciamo darci un valore aggiunto per tutto il territorio”.

Alla parte burocratica è seguita una dimostrazione sul campo di Bee. Nel pianoro di Piano Battaglia, il Labrador, guidato da Pietro Gentile, è stato sguinzagliato alla ricerca di plastica abbandonata e non visibile all’occhio umano, perché coperta dalla vegetazione o situata in luoghi non facilmente raggiungibili.

In pochi istanti, eccolo ritornare con una bottiglia di plastica abbandonata in un luogo non visibile all’occhio umano.

Esprime soddisfazione il presidente Giuseppe Ferrarello.

“Intanto – dice – ringrazio il sindaco Mario Cicero e il Comune di Castelbuono, e il presidente di Castelbuono Ambiente, Maurizio Langona, per la proposta di questo protocollo d’intesa, che abbiamo accolto quasi in maniera spontanea e già con ammirazione e apprezzamento, sapendo della bontà dell’iniziativa e dei risultati che ha avuto a Castelbuono.

Per questo, per noi è fondamentale portarlo avanti anche nelle aree più note del nostro Madonie UNESCO Global Geopark. Dopo Piano Battaglia contiamo di passare anche su altre zone, come ad esempio Piano Zucchi. Grazie. Con questo protocollo d’intesa portiamo avanti un progetto che si inserisce perfettamente nella mission del Geopark UNESCO, ovvero tutelare e promuovere il nostro territorio”.

Pietro Gentile, conduttore di Bee, precisa che per il cane questa attività non rappresenta in alcun modo un lavoro, né tantomeno un impegno di pulizia straordinaria: è un’attività di ricerca della plastica vissuta come un vero e proprio gioco, svolta nel pieno rispetto dei suoi tempi e del suo benessere. Bee, infatti, la affronta con entusiasmo e viene ricompensato con i suoi croccantini preferiti, trasformando ogni ricerca in un momento di gioco e gratificazione.