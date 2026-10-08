Trabia, identità e storia delle Confraternite: una giornata tra fede, memoria e promozione umana

TRABIA – Sarà la Chiesa Madre di Santa Petronilla a ospitare, giovedì 15 ottobre 2026, un appuntamento dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio religioso e storico delle Confraternite di Trabia e di San Nicola L’Arena. Un’iniziativa che pone al centro non soltanto la memoria di una tradizione secolare, ma anche la sua capacità di parlare al presente attraverso apostolato, evangelizzazione, carità e promozione umana.

Il tema scelto, “Identità e storia delle Confraternite di Trabia e San Nicola L’Arena”, restituisce alle confraternite il loro significato più autentico: realtà nate e cresciute dentro la vita delle comunità, espressione di una fede vissuta nella dimensione comunitaria e, al tempo stesso, custodi di un patrimonio fatto di devozione, riti, consuetudini, testimonianze e memoria collettiva.

L’incontro è promosso da BCsicilia – Per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, Sede di Trabia, con la collaborazione della Parrocchia Santa Petronilla, della Parrocchia San Nicola di Bari – San Nicola L’Arena e del Comune di Trabia.

I lavori avranno inizio alle 16.30, con i saluti di P. Marco Lupo, parroco della Chiesa di Santa Petronilla di Trabia; P. Giorgio Scimeca, parroco della Chiesa di San Nicola di Bari – San Nicola L’Arena; Francesco Bondì, sindaco di Trabia; Calogero Marino, vicesindaco di Trabia; e Salvatore Scalcisi, presidente di BCsicilia – Sede di Trabia. A coordinare l’incontro sarà Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia.

Alle 17.00 spazio agli interventi sul tema “Le Confraternite: ruolo e storia”. Il momento sarà accompagnato dalla recita di un’antica preghiera, a cura di Nicola Greco, vicepresidente di BCsicilia – Sede di Trabia. Seguirà la presentazione dedicata a “Le Confraternite di Trabia e San Nicola L’Arena”, con la Preghiera del Confrate.

La dimensione culturale e storica dell’iniziativa troverà quindi il suo naturale compimento nella celebrazione liturgica. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa, mentre alle 19.00 è prevista l’inaugurazione della Mostra sulle Confraternite di Trabia e San Nicola L’Arena, con il saluto dei Superiori delle Confraternite e il Canto della novena.

La giornata si concluderà alle 19.30 con un rinfresco.

L’appuntamento assume così il carattere di un percorso che unisce ricerca e devozione, storia locale e vita ecclesiale. Le confraternite, infatti, non appartengono soltanto al passato: attraverso la conservazione delle proprie tradizioni e la partecipazione alla vita delle comunità continuano a rappresentare una presenza significativa nel tessuto religioso e sociale di Trabia e San Nicola L’Arena.

Programma integrale

Giovedì 15 ottobre 2026 – ore 16.30

Chiesa Madre Santa Petronilla – Trabia

Ore 16.30 – Saluti

P. Marco Lupo, Parroco Chiesa Santa Petronilla – Trabia

P. Giorgio Scimeca, Parroco Chiesa San Nicola di Bari – S. Nicola L’Arena

Francesco Bondì, Sindaco di Trabia

Calogero Marino, Vice Sindaco di Trabia

Salvatore Scalcisi, Presidente BCsicilia Sede di Trabia

Coordina:

Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia

Ore 17.00 – Interventi

Le Confraternite: ruolo e storia

Recita antica preghiera a cura di Nicola Greco, Vicepresidente BCsicilia Sede di Trabia

Le Confraternite di Trabia e San Nicola L’Arena

Preghiera del Confrate

Ore 18.30 – SS. Messa

Ore 19.00 – Inaugurazione Mostra sulle Confraternite di Trabia e S. Nicola L’Arena

Saluto dei Superiori delle Confraternite

Canto della novena

Ore 19.30 – Rinfresco

Promotori e collaboratori:

BCsicilia – Per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, Sede di Trabia; Parrocchia Santa Petronilla; Parrocchia San Nicola di Bari – San Nicola L’Arena; Comune di Trabia.



Paolo Taormina, giornalista



