Dal castello di Bückeburg ad Hannover: la settimana tedesca degli studenti di Cefalù

Una settimana in Germania tra lezioni, giochi di gruppo, un castello e una grande città da scoprire. Si chiude così la mobilità Erasmus+ del progetto FOCUS SHIFT, che ha portato in terra tedesca quattro studenti dell’I.I.S. Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato di Cefalù, accompagnati dalla professoressa Anna Enea.

I ragazzi di Cefalù non erano soli. Con loro c’erano studenti e docenti delle scuole partner di Germania, Italia, Turchia e Portogallo. Il tema che li ha tenuti insieme riguarda tutti, giovani e adulti: come usiamo i social media e che effetto hanno sulla nostra capacità di concentrarci, di studiare e di stare bene.

Il programma ha alternato lavoro e scoperta. Nelle giornate in aula gli studenti hanno partecipato a giochi, attività interattive, lavori di gruppo e momenti di riflessione. L’obiettivo era capire meglio i meccanismi che catturano la nostra attenzione e guardare con occhi nuovi al rapporto quotidiano con il telefono e con le tecnologie digitali.

Poi è arrivato il momento di uscire. Una delle tappe più suggestive è stata la visita al castello di Bückeburg, in Bassa Sassonia, storica residenza dei principi di Schaumburg-Lippe. Per i ragazzi è stata l’occasione di entrare in contatto con un pezzo di storia tedesca, lontano dai banchi e dagli schermi.

L’ultima mattinata è stata dedicata all’Intelligenza Artificiale. Gli studenti hanno esplorato le possibilità di questa tecnologia e si sono confrontati su come usarla in modo consapevole, a scuola e nella vita di ogni giorno. Un argomento attuale, che entra sempre di più nelle classi e nelle case.

Nel pomeriggio il gruppo ha raggiunto Hannover, capoluogo della Bassa Sassonia. Qui la settimana si è conclusa con una passeggiata alla scoperta della città e della cultura tedesca, ultimo momento condiviso prima dei saluti.

Il bilancio va oltre le cose imparate. I ragazzi hanno avuto modo di riflettere sulle proprie abitudini digitali, di confrontarsi con coetanei che vivono in Paesi diversi e di costruire relazioni che possono durare nel tempo. Parlare con chi ha la stessa età ma abita a migliaia di chilometri di distanza aiuta a capire che certi problemi, come la difficoltà a staccarsi dal telefono, sono comuni a tutti.

Gli studenti del Del Duca – Bianca Amato, guidato dal Dirigente scolastico Antonella Cancila, tornano a Cefalù con nuove consapevolezze, nuove amicizie e tanti ricordi. Un’esperienza che conferma il valore dei progetti Erasmus+ per le scuole del territorio: viaggiare, conoscere e imparare insieme resta uno dei modi migliori per crescere.