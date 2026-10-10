Calcio: Palermo, poker a Empoli, i rosanero vincono 4-2 e restano primi in classifica

Calcio: Palermo ancora in festa. I rosanero vincono 4-2 a Empoli e restano da soli in testa alla classifica. È stata una partita pazza, piena di occasioni, legni, rigori e colpi di scena, che la squadra di Inzaghi ha dominato a lungo ma ha chiuso soltanto allo scadere. I tre punti sono meritati, anche se si è rischiato più del necessario.

L’avvio è dell’Empoli, che dopo pochi minuti colpisce la traversa con un colpo di testa di Popov su cross di Corrado dalla sinistra. È l’unico vero pericolo del primo tempo. Da quel momento i rosanero prendono in mano la gara e costruiscono un’occasione dopo l’altra. Vavassori si vede negare il gol da Seghetti con l’aiuto del palo, poi il portiere toscano dice di no anche al tiro a giro di Palumbo. Ci provano ancora Pohjanpalo, lo stesso Palumbo e di nuovo Vavassori, che nel finale di tempo centra la traversa. Calcio: Palermo padrone del campo, dunque, ma all’intervallo il risultato è ancora 0-0, nonostante la valanga di tiri.

Calcio: Palermo, dal rigore dell’Empoli alla rimonta

La ripresa si apre con la sorpresa. In ripartenza Saporiti calcia di destro e Ceccaroni, in scivolata, devia il pallone con la mano. L’arbitro Marinelli viene richiamato dal Var e assegna il rigore, che lo stesso Saporiti trasforma battendo Fortin. Il vantaggio dei padroni di casa dura però pochissimo. Dopo qualche minuto Bani mette in mezzo un cross rasoterra dalla destra e Pohjanpalo, da due passi, firma il pareggio.

Al ventesimo arriva il sorpasso, con il gol più bello della serata: Palumbo entra in area e con il sinistro fulmina Seghetti sotto la traversa. Calcio: Palermo avanti e non ancora sazio, perché poco dopo, in contropiede, Johnsen firma l’1-3.

Il rigore ripetuto e il gol che chiude la partita

Sembra finita, ma non lo è. Shpendi va a terra in area e Marinelli concede un altro rigore all’Empoli. Fortin lo respinge, ma l’arbitro lo fa ripetere perché due giocatori rosanero erano entrati in area prima del tiro. Sul dischetto si presenta Popov, che spiazza il portiere e riporta i toscani a un solo gol di distanza.

L’Empoli ci crede e spinge alla ricerca del pareggio, ma allo scadere sono ancora gli ospiti a colpire. Su un’altra ripartenza Cassandro batte Seghetti e chiude i conti sul 2-4.

Calcio: Palermo primo in classifica, quindi, grazie a una vittoria che conferma la forza di un attacco capace di segnare quattro gol in un solo tempo. Resta però qualcosa da correggere, perché una gara dominata così a lungo andava chiusa prima, e un po’ di superficialità, soprattutto nel primo tempo, ha tenuto in vita l’avversario fino alla fine. Per l’Empoli del nuovo allenatore Andreoletti ci sono alcuni segnali positivi, ma anche molte cose da rivedere. Calcio: Palermo in vetta, e i tifosi rosanero possono godersi la serata.