Meteo Cefalù oggi 10 ottobre: piogge al mattino, possibile temporale alle 13, poi schiarite

Sabato dal doppio volto a Cefalù. La giornata di oggi, 10 ottobre, si apre con cielo nuvoloso e piogge intermittenti, ma nel pomeriggio il tempo migliora e la serata sarà asciutta. Le temperature restano miti, comprese tra 18 e 21 gradi, anche se leggermente sotto la media del periodo.

Mattinata instabile, ombrello a portata di mano

Le prime ore del giorno sono segnate dall’instabilità. Già intorno alle 6 sono previste piogge alternate a brevi schiarite, con una pausa asciutta tra le 7 e le 8, quando il cielo resterà comunque coperto. Le precipitazioni tornano tra le 9 e le 11, con la fase più continua attesa proprio verso le 11. Si tratta di piogge deboli, con accumuli di circa 1,5 millimetri per ogni rovescio, ma sufficienti a bagnare le strade e a consigliare l’ombrello a chi deve uscire per la spesa o per una passeggiata sul lungomare.

Il momento più delicato della giornata è atteso attorno alle 13, quando non si esclude un temporale. Sarà un fenomeno breve, ma chi ha in programma il pranzo all’aperto farà bene a scegliere un tavolo al coperto. La temperatura in quelle ore toccherà il valore massimo di 21 gradi.

Pomeriggio e sera: tornano le schiarite

Dalle 14 la situazione cambia. Le piogge si esauriscono, le nubi cominciano a diradarsi e dalle 16 il cielo sarà solo parzialmente nuvoloso. È la finestra migliore per chi vuole godersi il centro storico, il Duomo o una camminata fino al molo. Le condizioni resteranno stabili fino a tarda sera, con temperature ferme intorno ai 20 gradi e solo un lieve calo a 19 gradi dopo le 22.

I venti saranno deboli per gran parte della giornata, tra 3 e 6 chilometri orari dai quadranti occidentali. Solo dopo le 20 il vento da sud-ovest tenderà a rinforzare, fino a raggiungere i 15 chilometri orari verso mezzanotte. Nulla di preoccupante, ma la serata sarà un po’ più ventilata.

Il clima è quello tipico di un inizio autunno un po’ fresco. Per la prima decade di ottobre a Cefalù la media indica massime di 24 gradi, quindi oggi si resta tre gradi sotto. Le minime, invece, sono in linea con il periodo.

L’attendibilità della previsione è del 70 per cento: i rovesci del mattino potrebbero quindi spostarsi di qualche ora. Per domani, domenica 11 ottobre, è atteso un rialzo delle temperature, con massime fino a 23 gradi.