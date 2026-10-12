Meteo Cefalù oggi: mattina di sole velato, dalle 17 arrivano temporali e rovesci

Lunedì 12 ottobre comincia senza pioggia ma cambia nel tardo pomeriggio. Il meteo Cefalù oggi prevede una prima parte di giornata asciutta e mite, con cielo coperto da velature estese, e poi un peggioramento dalle 17, quando sono attesi i primi temporali. Chi deve uscire, lavorare all’aperto o spostarsi in auto farà bene a organizzare gli impegni entro metà pomeriggio.

Alle prime luci dell’alba in città si registrano già 22 gradi, con un cielo velato e un vento leggero da ovest intorno ai 9 chilometri orari. Nelle ore successive la situazione resta stabile: tra le 10 e le 11 compaiono nubi sparse, poi tornano le velature. Le precipitazioni sono assenti per tutta la mattina e per buona parte del pomeriggio.

Le temperature salgono senza scossoni. Si toccano i 23 gradi a metà mattina e i 24 gradi tra mezzogiorno e le 16, valori pienamente in linea con la media del periodo. La ventilazione resta debole, sempre tra gli 8 e gli 11 chilometri orari, con direzione che ruota da sud-ovest a nord-ovest nel corso della giornata. Chi ha in programma una passeggiata sul lungomare o commissioni in centro ha quindi una finestra tranquilla fino alle 16.

Dalle 17 temporali e rovesci fino alle 20

Il cambiamento arriva dopo le 16. Il meteo Cefalù oggi indica alle 17 un possibile temporale con circa 1,5 millimetri di pioggia e un calo della temperatura a 21 gradi. Il momento più bagnato è previsto alle 18, con rovesci alternati a schiarite e fino a 3,5 millimetri. Alle 19 è possibile un nuovo temporale, sempre con circa 1,5 millimetri, mentre alle 20 restano solo deboli rovesci.

In totale si parla di circa 7 millimetri di pioggia concentrati in quattro ore. Non si tratta di quantità eccezionali, ma i temporali possono essere improvvisi: meglio avere con sé un ombrello e prestare attenzione alla guida, soprattutto sulle strade in discesa verso il centro e sulla statale, dove l’asfalto bagnato dopo giorni asciutti diventa scivoloso.

Dalle 21 la pioggia si esaurisce. Il cielo resta coperto da nubi sparse e poi parzialmente nuvoloso fino a mezzanotte, con la temperatura stabile intorno ai 20 gradi e vento debole da sud-sud-ovest. La minima della notte scenderà a 19 gradi.

Il mare resta mosso per tutta la giornata, con onde intorno a 1,1 metri e acqua ancora calda, a 24,8 gradi. In sintesi, il meteo Cefalù oggi consiglia di sfruttare la mattina e il primo pomeriggio e di rientrare prima delle 17. Domani, martedì 13 ottobre, il tempo resterà incerto, con pioviggine e temperature tra 18 e 22 gradi. Per chi vuole tenersi aggiornato, il meteo Cefalù oggi può ancora cambiare nelle prossime ore, soprattutto per l’orario esatto dei temporali.