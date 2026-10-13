Perché spendiamo pensando al futuro e non allo stipendio di oggi: la teoria premiata col Nobel

Riceviamo uno stipendio ogni mese, ma quando decidiamo quanto spendere non guardiamo solo a quella cifra. Pensiamo a cosa succederà l’anno prossimo, al lavoro che abbiamo, alla pensione, a una possibile promozione o al rischio di perdere il posto. È un comportamento che ognuno di noi conosce bene, anche senza rendersene conto. Proprio su questa idea si basa la teoria premiata col Nobel per l’Economia 2026, assegnato dall’Accademia reale svedese delle scienze agli economisti americani Robert E. Hall, dell’Università di Stanford, e Michael Woodford, della Columbia University.

L’intuizione di Robert Hall

Il contributo di Hall risale a un saggio pubblicato nel 1978 sul Journal of Political Economy, diventato uno dei testi più citati della macroeconomia. L’economista è partito da due idee già note agli studiosi: quella del reddito permanente e quella del ciclo di vita, quest’ultima legata anche al nome dell’italiano Franco Modigliani. Secondo questa impostazione, le famiglie non organizzano le spese sul reddito del momento, ma su tutte le risorse che si aspettano di avere nel corso della vita.

Detto in parole semplici: chi ha un lavoro stabile e si aspetta guadagni sicuri nei prossimi anni tende a mantenere un tenore di vita costante, anche se in un certo mese entra un po’ meno denaro. Allo stesso modo, un premio una tantum non cambia di molto le abitudini di spesa, perché viene “spalmato” sul lungo periodo.

Il consumo come una “passeggiata a caso”

Da qui Hall ha tratto una conclusione sorprendente. Se le persone usano già tutte le informazioni che hanno per decidere quanto spendere, allora i loro consumi futuri cambieranno solo quando arriva qualcosa di inatteso. Una brutta notizia sul lavoro, un’eredità imprevista, una crisi improvvisa: sono le sorprese a spostare la spesa, non le cose che si sapevano già.

Per descrivere questo fenomeno gli economisti usano l’espressione “passeggiata aleatoria”, in inglese random walk. Significa che non si può prevedere in anticipo come cambieranno i consumi di domani guardando a quelli di oggi, perché tutto ciò che era prevedibile è già stato messo in conto.

Perché la teoria premiata col Nobel ci riguarda

Questa idea ha cambiato il modo in cui governi e banche centrali ragionano. Se le famiglie guardano al futuro, allora una misura economica funziona non solo per ciò che fa subito, ma anche per ciò che fa credere alle persone sui mesi e sugli anni successivi. Un bonus percepito come temporaneo, ad esempio, rischia di essere in gran parte risparmiato; una riforma ritenuta stabile può invece cambiare davvero le abitudini.

È qui che entra in gioco anche il lavoro di Woodford, che ha studiato come le banche centrali possano orientare le aspettative di famiglie e imprese attraverso la comunicazione sui tassi d’interesse. Le parole di una banca centrale, quando è credibile, diventano esse stesse uno strumento di politica economica.

I limiti della teoria

La teoria premiata col Nobel non descrive alla perfezione il comportamento di tutti. Nel tempo gli studiosi hanno dovuto correggerla per tenere conto della realtà. Molte famiglie, ad esempio, non possono davvero pianificare sul lungo periodo: se il conto è vuoto e non è facile ottenere un prestito, si spende quello che entra, mese per mese. Le differenze di ricchezza e le difficoltà di accesso al credito pesano molto, soprattutto nei territori economicamente più fragili.

Proprio per questo, nei lavori più recenti, l’attenzione si è spostata sulle differenze tra famiglie, che possono cambiare in profondità l’effetto delle politiche economiche da una zona all’altra del Paese.

Una lezione per tutti

Resta il cuore del messaggio, che vale per chiunque: le nostre scelte di oggi dipendono da come immaginiamo il domani. Fiducia, stabilità e prospettive contano quanto la busta paga. La teoria premiata col Nobel lo ha messo nero su bianco, spiegando con rigore scientifico un comportamento che ogni famiglia vive ogni giorno, al momento di decidere se fare un acquisto importante o aspettare tempi migliori.

Ed è anche per questo che la teoria premiata col Nobel parla a tutti, non solo agli economisti: la fiducia nel futuro è una forza economica reale.