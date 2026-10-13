Qual è il dolce siciliano che si prepara con formaggio e cioccolato? Ecco la ricetta delle monache di 300 anni fa

In Sicilia esiste un dolce che sorprende già quando si scoprono i suoi ingredienti. Si prepara con un formaggio di pecora, il cioccolato fondente, lo zucchero e la cannella. Un abbinamento che potrebbe sembrare insolito, ma che da oltre tre secoli accompagna le feste e le occasioni importanti di tante famiglie. La sua storia comincia tra le mura di due antichi monasteri, dove le monache benedettine riuscirono a trasformare i prodotti della terra in una specialità destinata ad attraversare le generazioni. Ancora oggi viene preparato seguendo ricette tramandate dalle nonne, con piccoli segreti che cambiano da una casa all’altra.

Questo dolce si chiama Sfoglio di Polizzi Generosa, conosciuto nel dialetto locale come U Sfuagghiu. Nasce in uno dei borghi più caratteristici delle Madonie, nel cuore della Sicilia, e custodisce una storia fatta di conventi, pastori, antiche tradizioni e ingredienti semplici. La sua particolarità è il ripieno: al posto della ricotta si utilizza la tuma, un formaggio fresco di pecora, che insieme al cioccolato crea un sapore dolce e delicato. Vediamo come nasce questa specialità e come prepararla in casa.

Dove nasce lo Sfoglio di Polizzi Generosa e chi lo ha inventato

Per conoscere le origini dello Sfoglio bisogna tornare indietro nel tempo, tra il Seicento e il Settecento. Secondo la tradizione locale, furono le monache benedettine dei monasteri di Santa Margherita e Santa Maria delle Grazie, conosciuti rispettivamente come Badia Vecchia e Badia Nuova, a preparare questo dolce per la prima volta. Nei conventi di Polizzi Generosa vivevano anche religiose provenienti da famiglie nobili, che conoscevano le preparazioni più ricercate dell’epoca e avevano a disposizione prodotti provenienti dal territorio.

Le cucine dei monasteri erano luoghi nei quali gli ingredienti più semplici potevano diventare qualcosa di speciale. Farina, uova, zucchero, spezie e prodotti caseari venivano utilizzati per preparare pietanze destinate alle ricorrenze religiose e alle occasioni importanti. In questo ambiente sarebbe nato lo Sfoglio, un dolce capace di unire la tradizione contadina delle Madonie con l’arte pasticcera conventuale.

Perché le monache utilizzavano il formaggio per preparare un dolce?

La presenza della tuma nel ripieno non sarebbe stata una scelta casuale. La tradizione racconta che i pastori delle Madonie utilizzassero questo formaggio anche come forma di pagamento per l’uso dei terreni appartenenti ai monasteri. Le monache disponevano quindi di un prodotto fresco, genuino e strettamente legato all’economia del territorio.

La tuma è un formaggio di pecora consumato fresco, prima della stagionatura che porta alla produzione del primosale. Ha un sapore delicato, una consistenza morbida e caratteristiche che permettono di utilizzarla anche nelle preparazioni dolci. Grattugiata e mescolata con zucchero, cioccolato e cannella, diventa il cuore dello Sfoglio polizzano. È proprio questo incontro tra il formaggio e gli ingredienti dolci a rendere la ricetta così particolare.

Come la ricetta delle monache è arrivata nelle case di Polizzi Generosa

Con il passare del tempo, lo Sfoglio uscì dalle cucine dei conventi per entrare nelle case degli abitanti di Polizzi Generosa. Secondo la tradizione, dopo la chiusura dei monasteri alcune religiose contribuirono a diffondere la preparazione tra le proprie famiglie. Da quel momento la ricetta cominciò a essere tramandata di generazione in generazione, diventando uno dei simboli gastronomici del paese.

Ancora oggi esistono versioni leggermente differenti dello stesso dolce. Alcune famiglie modificano le proporzioni degli ingredienti, altre conservano particolari accorgimenti nella preparazione della pasta frolla o del ripieno. Ciò che non cambia è il legame con le festività e con i ricordi familiari. Preparare lo Sfoglio significa spesso ritrovare gesti imparati osservando le mani delle nonne, quando nelle cucine si lavoravano gli impasti e si aspettavano i tempi della cottura.

Quali ingredienti servono per preparare lo Sfoglio polizzano?

Per realizzare lo Sfoglio in casa occorrono ingredienti semplici, ma bisogna rispettare le proporzioni e prestare attenzione alla preparazione della pasta frolla. La ricetta che segue è una delle versioni tradizionali tramandate a Polizzi Generosa e prevede l’utilizzo del burro, del Marsala e della scorza di limone per l’impasto esterno.

Ingredienti per la pasta frolla

400 grammi di farina 0

200 grammi di burro

200 grammi di zucchero

4 tuorli d’uovo

3 cucchiai di Marsala

La scorza grattugiata di un limone non trattato

Un pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno

400 grammi di tuma fresca grattugiata

200 grammi di zucchero

25 grammi di cannella in polvere

200 grammi di cioccolato fondente

100 grammi di zuccata tagliata a cubetti

2 albumi montati a neve

Zucchero a velo per completare

La tuma deve essere fresca, non salata e adatta a una preparazione dolce. È l’ingrediente che caratterizza questa ricetta e che distingue lo Sfoglio da molti altri dolci siciliani a base di ricotta.

Come preparare lo Sfoglio polizzano: la ricetta passo dopo passo

1. Preparare la pasta frolla

Disporre la farina sulla spianatoia e aggiungere il burro, lo zucchero, i tuorli d’uovo, il Marsala, la scorza grattugiata del limone e un pizzico di sale. Amalgamare gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo, evitando di lavorarlo troppo a lungo. Il calore delle mani potrebbe infatti ammorbidire eccessivamente il burro, rendendo più difficile la lavorazione. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola alimentare e lasciarla riposare in frigorifero per almeno 15-20 minuti. Quando possibile, preparare l’impasto il giorno precedente.

2. Grattugiare la tuma

Prendere la tuma fresca e grattugiarla, raccogliendola in una ciotola sufficientemente capiente. Se il formaggio contiene molto liquido, lasciarlo scolare prima di procedere. Questo passaggio permette di ottenere un ripieno più equilibrato e di evitare che l’umidità eccessiva comprometta la consistenza della pasta durante la cottura.

3. Preparare il ripieno con cioccolato e cannella

Unire alla tuma grattugiata il cioccolato fondente tagliato in piccoli pezzi, la zuccata ridotta a cubetti e la cannella. Mescolare delicatamente affinché gli ingredienti risultino distribuiti in maniera uniforme. Il cioccolato apporterà una nota intensa, mentre la cannella darà al ripieno il suo profumo caratteristico.

4. Aggiungere gli albumi montati con lo zucchero

Montare i due albumi insieme allo zucchero, quindi incorporarli gradualmente al composto di tuma, cioccolato, cannella e zuccata. Mescolare con movimenti delicati, dal basso verso l’alto, per conservare per quanto possibile la leggerezza del composto. Quando il ripieno sarà uniforme, lasciarlo riposare mentre si prepara la base del dolce.

5. Stendere la pasta frolla e preparare la teglia

Riprendere l’impasto dal frigorifero e dividerlo in due parti, una leggermente più grande dell’altra. Stendere entrambe con il mattarello fino a ottenere due dischi. Utilizzare quello più grande per rivestire il fondo e i bordi di una tortiera, preferibilmente aiutandosi con un foglio di carta da forno. Il secondo disco servirà per chiudere lo Sfoglio.

6. Riempire lo Sfoglio e chiudere i bordi

Versare il ripieno sulla base di pasta frolla e distribuirlo in maniera uniforme. Coprire con il secondo disco e unire accuratamente i bordi, premendo con le dita per sigillarli. Questa operazione è importante perché permette di trattenere il ripieno durante la cottura. Eliminare l’eventuale pasta in eccesso e sistemare la superficie del dolce.

7. Cuocere in forno e lasciare raffreddare

Preriscaldare il forno a 180 °C e cuocere lo Sfoglio per circa 40-50 minuti, controllando che la superficie assuma una colorazione dorata e che la pasta sia ben cotta. Una volta pronto, estrarre il dolce dal forno e lasciarlo raffreddare completamente. Solo quando sarà freddo completare con una generosa spolverata di zucchero a velo. Lo Sfoglio polizzano, secondo la tradizione, si gusta freddo.

Qual è il segreto per ottenere uno Sfoglio davvero buono?

Uno degli aspetti più importanti della preparazione riguarda la qualità della tuma. Il formaggio deve avere un sapore delicato, non deve essere eccessivamente salato e deve possedere una consistenza adatta a essere grattugiato e amalgamato agli altri ingredienti. Anche il cioccolato fondente ha un ruolo fondamentale, perché il suo gusto intenso deve accompagnare quello del formaggio senza coprirlo completamente.

Bisogna inoltre prestare attenzione alla pasta frolla, che non deve essere lavorata troppo, e alla quantità di umidità presente nel ripieno. Un altro accorgimento riguarda il raffreddamento: tagliare lo Sfoglio quando è ancora caldo potrebbe rendere meno compatto il ripieno. Lasciandolo riposare, invece, sarà più facile ottenere fette regolari e apprezzare l’incontro tra il formaggio, il cioccolato e la cannella.

Dove si può mangiare lo Sfoglio di Polizzi Generosa?

Per conoscere questo dolce nel luogo in cui è nato bisogna raggiungere Polizzi Generosa, uno dei borghi storici delle Madonie. Qui lo Sfoglio continua a essere preparato nelle case, soprattutto durante le ricorrenze familiari e le festività, ma si può trovare anche nelle pasticcerie locali. La sua presenza racconta un rapporto profondo tra la gastronomia e la storia del paese.

Passeggiando tra le strade di Polizzi Generosa, lo Sfoglio diventa anche un’occasione per conoscere le tradizioni del territorio. Il suo sapore racconta una Sicilia nella quale i prodotti dell’allevamento, l’attività dei monasteri e le abitudini delle famiglie hanno contribuito a creare una specialità gastronomica arrivata fino ai nostri giorni.

In sintesi: cinque domande sullo Sfoglio polizzano

1. Come si chiama il dolce siciliano preparato con formaggio e cioccolato?

Si chiama Sfoglio di Polizzi Generosa, conosciuto anche come U Sfuagghiu. È una specialità tradizionale delle Madonie.

2. Quale formaggio si utilizza per prepararlo?

Si utilizza la tuma fresca di pecora, grattugiata e mescolata con zucchero, cioccolato fondente, cannella e zuccata.

3. Chi ha inventato lo Sfoglio polizzano?

La tradizione attribuisce la sua origine alle monache benedettine dei monasteri di Santa Margherita e Santa Maria delle Grazie, tra il Seicento e il Settecento.

4. Quanto tempo deve cuocere lo Sfoglio?

Nella versione della ricetta presentata, il dolce cuoce in forno preriscaldato a 180 °C per circa 40-50 minuti, fino a quando la pasta assume una colorazione dorata.

5. Lo Sfoglio polizzano si mangia caldo oppure freddo?

Secondo la tradizione si mangia freddo, dopo averlo lasciato raffreddare completamente e averlo spolverato con zucchero a velo.

Lo Sfoglio di Polizzi Generosa è molto più di una torta ripiena di formaggio e cioccolato. È una ricetta che attraversa i secoli e conserva il ricordo delle monache benedettine, dei pastori delle Madonie e delle famiglie che ne hanno custodito la preparazione. Ogni fetta racconta una piccola parte della storia di Polizzi Generosa, trasformando ingredienti semplici in uno dei dolci più caratteristici della tradizione siciliana.