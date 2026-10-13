Ufficio di Prossimità Pollina, uno dei pochi in provincia di Palermo: un presidio per tutte le Madonie

L’Ufficio di Prossimità Pollina è attivo all’interno della Casa comunale e rappresenta un punto di riferimento non solo per i cittadini del paese, ma per l’intero territorio madonita. Pollina è infatti uno dei 31 Comuni siciliani dotati di questo servizio e uno dei pochi in tutta la provincia di Palermo.

Del nuovo presidio si è parlato al Tribunale di Termini Imerese, durante il convegno dedicato agli Uffici di Prossimità, l’iniziativa che punta ad avvicinare la giustizia ai cittadini, a cominciare dalle persone più fragili e da chi ha più bisogno di aiuto. Tra i relatori c’era il sindaco Pietro Musotto, che ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del servizio a Pollina.

Un servizio pensato per le aree interne

L’Ufficio di Prossimità Pollina assume un valore particolare proprio perché nasce in un territorio come le Madonie. Nelle aree interne lo spopolamento e la progressiva riduzione dei servizi rischiano di allargare la distanza tra cittadini e istituzioni. Per molte famiglie, soprattutto per anziani e persone in difficoltà, raggiungere un ufficio giudiziario può diventare un ostacolo concreto.

Avere un punto di accesso alla giustizia direttamente in municipio significa ridurre questa distanza. È un servizio che parla a tutto il comprensorio: chi vive nei centri madoniti più piccoli trova a Pollina un riferimento vicino, all’interno di un’istituzione che conosce già.

La cabina di regia tra sociale, sanità e giustizia

A Pollina il servizio è stato organizzato come una vera cabina di regia, capace di mettere in collegamento servizi sociali, sanità, situazioni di fragilità e accesso alla giustizia. Un modello che consente di seguire le persone nel loro insieme, senza costringerle a rimbalzare da un ufficio all’altro.

Del gruppo di lavoro fanno parte l’assistente sociale dottoressa Concetta Bisconti, Concetta Polizzotto dei Servizi Sociali e Alberto Franco, agente della Polizia Municipale. Gli operatori hanno seguito uno specifico percorso di formazione e hanno partecipato al convegno di Termini Imerese insieme al sindaco e all’assessore ai Servizi Sociali, dottoressa Maria Castiglia.

All’incontro era presente anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Finale di Pollina, maresciallo Antonino Zingales, segno dell’attenzione delle istituzioni verso un servizio che mette al centro i cittadini e le loro esigenze.

Far conoscere il servizio e costruire una rete

Nel suo intervento il sindaco Musotto ha insistito su un punto: un servizio funziona davvero solo se le persone sanno che esiste. Per questo l’obiettivo è far conoscere l’Ufficio di Prossimità Pollina e costruire una rete tra istituzioni e territorio, perché nessuno resti escluso dalla possibilità di esercitare i propri diritti.

Il sindaco ha chiuso il suo intervento richiamando le parole del presidente Sandro Pertini: «Bisogna che la Repubblica sia giusta e incorrotta, forte e umana». Con gli Uffici di Prossimità, è stato il senso del suo ragionamento, la Repubblica diventa più umana perché raggiunge i cittadini là dove vivono, tende una mano ai più deboli e si prende cura di chi ha maggiormente bisogno. Uno Stato, ha sottolineato, è davvero forte quando sa stare accanto ai più fragili.

I ringraziamenti

L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento al Ministero della Giustizia, all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, a Formez e al Tribunale di Termini Imerese, che hanno reso possibile l’attivazione del servizio.

Per Pollina e per le Madonie l’Ufficio di Prossimità è oggi un presidio in più in un territorio che di servizi ne ha sempre più bisogno: un modo concreto per dire che anche nei piccoli centri la giustizia può essere a portata di mano.