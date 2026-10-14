Dalle Madonie alla tavola degli italiani: ConSenso torna alla Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno con il pastificio etico “L’Arte dei Primi”

Dal 23 al 25 ottobre la cooperativa sociale ConSenso torna a Petralia Sottana con il suo pastificio artigianale etico. Grani siciliani, pasta fresca ed essiccata, vendita online e inclusione lavorativa si incontrano in un progetto che cresce e guarda già alle box natalizie solidali

Caltanissetta 12 ottobre 2026 -. Per il secondo anno consecutivo la cooperativa sociale ConSenso di Caltanissetta parteciperà alla Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno, in programma a Petralia Sottana dal 23 al 25 ottobre, portando tra gli espositori una realtà che, dalla sua ‘nascita’ lo scorso giugno 2025, ha saputo distinguersi non soltanto per la qualità delle proprie produzioni, ma anche per il forte valore sociale che la caratterizza.

Dopo il grande apprezzamento ricevuto nella scorsa edizione e la calorosa accoglienza riservata dai visitatori, torna infatti “L’Arte dei Primi”, il pastificio artigianale etico nato a San Cataldo nell’ambito del progetto PASTA FrOLLe, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Un progetto che ha trasformato la produzione di pasta in uno strumento concreto di inclusione sociale e crescita professionale per persone con autismo e altre fragilità.

“L’Arte dei Primi” non è soltanto un laboratorio produttivo. È un luogo in cui tradizione, formazione e inclusione si incontrano ogni giorno, offrendo opportunità reali di apprendimento e inserimento lavorativo. Qui la pasta diventa occasione di autonomia, dignità e partecipazione sociale, attraverso percorsi formativi che accompagnano i ragazzi nell’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro.

La qualità delle produzioni rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto. Il pastificio realizza infatti sia pasta fresca sia pasta essiccata, utilizzando grani siciliani selezionati, con lavorazioni artigianali che prevedono trafilatura al bronzo ed essiccazione lenta, processi che consentono di preservare profumi, consistenza e caratteristiche organolettiche delle materie prime.

Nel catalogo trovano spazio numerosi formati della tradizione, dalle caserecce ai fusilli, dalla pasta ripiena alle preparazioni fresche, tutte accomunate da una forte identità territoriale e da una lavorazione attenta alla qualità.

Negli ultimi mesi il progetto ha ampliato ulteriormente la propria offerta grazie all’attivazione del sito de L’Arte dei Primi – www.lartedeiprimi.it – che consente di conoscere i prodotti online e di scoprire come riceverli comodamente in tutta Italia, contribuendo al tempo stesso a sostenere un’iniziativa che mette al centro le persone e il loro percorso di crescita. In vista delle festività di fine anno, il pastificio sta inoltre lavorando alle box natalizie solidali – realizzate in collaborazione con la cooperativa sociale Borgo Blu di Mazara del Vallo – pensate per aziende, enti e privati che desiderano scegliere un regalo capace di unire gusto, qualità e responsabilità sociale. Una proposta che racconta la Sicilia attraverso i suoi sapori e che, allo stesso tempo, sostiene concretamente un modello di economia inclusiva.

Guidato dallo psicologo Francesco Lombardo, con il supporto della psicologa e psicoterapeuta Roberta Italiano e del pedagogista Gaetano Terlizzi, entrambi analisti del comportamento certificati, il progetto continua a crescere e a rappresentare un esempio virtuoso di come il terzo settore possa generare sviluppo sociale ed economico partendo da produzioni di qualità e da una visione che mette al centro la persona.

La partecipazione alla XVIII edizione della Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno rappresenta dunque una nuova occasione per raccontare questa esperienza al pubblico siciliano e ai numerosi visitatori attesi nelle Madonie, confermando come dietro ogni formato di pasta de “L’Arte dei Primi” ci siano non soltanto grani, tradizione e sapori autentici, ma anche storie di inclusione, impegno e futuro.