Ci sono chiese che custodiscono qualche dipinto prezioso, altre che conservano statue e decorazioni di grande valore. In Sicilia, però, esiste un luogo dove l’arte sembra aver conquistato ogni centimetro disponibile. Pareti, colonne, altari, cappelle e volte formano uno straordinario insieme di colori, figure e materiali preziosi. È una chiesa nella quale lo sguardo non riesce a fermarsi su un solo particolare, perché ogni angolo invita a scoprire qualcosa di nuovo.

La chiesa siciliana con più di mille opere d’arte e tantissimi marmi colorati che sembrano ricami di pietra è la Chiesa del Gesù di Palermo, conosciuta anche come Casa Professa. Sorge nel cuore del centro storico, nel quartiere dell’Albergaria, ed è considerata una delle più importanti testimonianze dell’arte barocca siciliana. La sua particolarità è la straordinaria fusione di architettura, scultura e pittura, attraverso una decorazione così ricca da trasformare l’intero edificio in un grande spettacolo artistico.

Dove si trova la chiesa siciliana che sembra un immenso museo d’arte

Casa Professa si trova a Palermo, nel mandamento di Palazzo Reale, una delle zone più antiche della città. L’attuale edificio fu realizzato dai Gesuiti a partire dalla fine del Cinquecento, quando la Compagnia di Gesù decise di costruire un luogo di culto capace di esprimere la propria spiritualità attraverso la grandiosità dell’arte.

La costruzione della chiesa iniziò nel 1590 e la consacrazione solenne avvenne il 16 agosto 1636. Nei decenni successivi furono realizzati numerosi interventi decorativi che contribuirono a renderla uno dei complessi barocchi più importanti dell’isola.

Chi osserva la facciata può già riconoscere alcuni elementi dell’architettura religiosa del periodo. Ma è soprattutto entrando che si comprende la straordinaria ricchezza artistica dell’edificio.

I marmi colorati che sembrano ricami realizzati nella pietra

Il particolare più sorprendente di Casa Professa è rappresentato dalle decorazioni marmoree. Non si tratta soltanto di rivestimenti pregiati, ma di vere composizioni artistiche nelle quali pietre di colori differenti vengono accostate per formare fiori, figure, motivi geometrici e sorprendenti illusioni prospettiche.

Questa tecnica prende il nome di marmo mischio ed è una delle espressioni più caratteristiche del Barocco siciliano. Attraverso un accurato lavoro di intarsio, gli artigiani riuscivano a ottenere effetti simili a quelli della pittura, utilizzando invece materiali lapidei.

Alcune decorazioni sembrano ricami distesi sulle pareti. Altre creano l’impressione di colonne intrecciate, elementi architettonici tridimensionali e composizioni in continuo movimento. È proprio questo straordinario intreccio di colori e forme a rendere Casa Professa così particolare.

Le superfici marmoree non svolgono soltanto una funzione ornamentale. Raccontano episodi religiosi, esprimono significati simbolici e accompagnano il visitatore in un percorso artistico che coinvolge l’intero edificio.

Quante opere d’arte custodisce la Chiesa del Gesù di Palermo

La ricchezza artistica della chiesa si manifesta attraverso un insieme vastissimo di statue, bassorilievi, dipinti, affreschi, altari monumentali e decorazioni marmoree. Il patrimonio non comprende soltanto opere autonome, ma anche complessi decorativi nei quali numerosi elementi contribuiscono a formare un’unica composizione.

Tra gli artisti legati alla chiesa figurano Pietro Novelli, Vito D’Anna, Ignazio Marabitti, Gioacchino Vitagliano, Antonio Grano e Rosalia Novelli. Sono nomi importanti nella storia dell’arte siciliana, protagonisti di una stagione nella quale Palermo divenne uno dei principali centri di elaborazione del linguaggio barocco.

Particolarmente preziosa è la Cappella della Madonna di Trapani, dove si trova una statua marmorea attribuita ad Antonello Gagini. Le decorazioni circostanti, con i loro intarsi policromi, creano sorprendenti effetti prospettici.

Nella Cappella di Santa Rosalia si conserva invece un dipinto di Vito D’Anna che raffigura la patrona di Palermo con l’abito di monaca basiliana.

La chiesa custodisce inoltre bassorilievi di Gioacchino Vitagliano, opere scultoree di Ignazio Marabitti e numerose testimonianze dell’attività delle botteghe artistiche palermitane.

Le cappelle dove ogni parete racconta una storia

Una delle caratteristiche di Casa Professa è la ricchezza delle cappelle laterali. Ognuna presenta un proprio patrimonio artistico, con altari, colonne, dipinti e decorazioni che raccontano episodi della tradizione cristiana.

Nella navata destra si trovano, tra le altre, la Cappella delle Sante Vergini, quella dei Santi Confessori, la Cappella dei Santi Martiri e quella della Madonna di Trapani.

Nella navata sinistra si incontrano invece le cappelle dedicate a Santa Rosalia, all’Immacolata Concezione, al Sacro Cuore di Gesù e al Crocifisso.

Tra le opere più suggestive figurano i dipinti di Pietro Novelli, le decorazioni attribuite ad Antonio Grano e gli interventi di Ignazio Marabitti. Le colonne di marmo nero, i capitelli e gli altari monumentali contribuiscono a creare un’atmosfera di grande solennità.

L’effetto complessivo è quello di una successione di ambienti artistici nei quali ogni dettaglio è stato pensato per dialogare con gli altri.

La parte più spettacolare si trova vicino all’altare maggiore

Uno degli ambienti più straordinari della chiesa è la tribuna dell’abside, dove si trovano due importanti composizioni marmoree: l’Adorazione dei Pastori, realizzata tra il 1710 e il 1714, e l’Adorazione dei Magi, datata tra il 1719 e il 1721.

Le opere sono di Gioacchino Vitagliano, su modelli di Giacomo Serpotta, e testimoniano la straordinaria abilità degli scultori siciliani nel trasformare il marmo in figure capaci di esprimere movimento ed emozione.

Anche la decorazione complessiva dell’abside rappresenta un esempio particolarmente significativo del Barocco isolano. Architettura, scultura e rivestimenti policromi si fondono in un unico insieme, nel quale diventa difficile distinguere il confine tra le diverse arti.

È una delle espressioni più riuscite di quella cultura artistica che, tra Seicento e Settecento, rese Palermo un centro di grande importanza nel panorama europeo.

La bomba che distrusse la cupola e il ritorno della chiesa al suo splendore

La storia di Casa Professa non è stata soltanto una successione di interventi artistici e arricchimenti decorativi. Nel corso dei secoli l’edificio ha attraversato anche momenti drammatici.

Il 9 maggio 1943, durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, una bomba colpì la cupola provocandone il crollo. Furono danneggiati diversi ambienti e andarono perdute importanti decorazioni pittoriche, soprattutto nel presbiterio e nel transetto.

La ricostruzione richiese interventi complessi. La cupola fu rifatta con tecniche moderne, mentre gli ambienti danneggiati furono progressivamente recuperati.

Tra il 1954 e il 1956 si concluse un’importante fase di restauri che permise la riapertura della chiesa al culto. Un successivo intervento conservativo si concluse nel febbraio 2009.

La vicenda dimostra quanto sia stato impegnativo preservare un patrimonio artistico così ricco e articolato.

Una chiesa ricordata anche nel Gattopardo

Casa Professa occupa un posto particolare anche nella storia culturale siciliana. Il suo nome compare infatti nel romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, attraverso il ricordo di una visita di don Pirrone durante una passeggiata palermitana.

Questo riferimento letterario conferma il ruolo della chiesa nell’immaginario storico della città. Non si tratta soltanto di un edificio religioso, ma di un monumento che custodisce una parte importante dell’identità culturale di Palermo.

Alla ricchezza delle decorazioni si aggiunge anche un grande organo a canne, costruito nel 1954 dalla ditta Tamburini, dotato di quattro tastiere e oltre quattromila canne.

In sintesi: perché Casa Professa è una meraviglia dell’arte siciliana

Dove si trova la chiesa? Nel centro storico di Palermo, nel quartiere dell’Albergaria, dove sorge la monumentale Chiesa del Gesù, conosciuta come Casa Professa.

Perché è famosa? Per la straordinaria abbondanza di sculture, dipinti, altari e decorazioni marmoree che caratterizzano praticamente ogni ambiente dell’edificio.

Che cosa sono i marmi mischi? Sono decorazioni ottenute accostando marmi di colori differenti per realizzare disegni, figure e motivi ornamentali, spesso con sorprendenti effetti prospettici.

Quali grandi artisti hanno lasciato opere nella chiesa? Tra gli altri Pietro Novelli, Vito D’Anna, Ignazio Marabitti, Gioacchino Vitagliano e Rosalia Novelli.

Che cosa rende Casa Professa così particolare? La fusione tra pittura, scultura e architettura, che trasforma l’intero spazio religioso in una grandiosa composizione artistica.

Casa Professa è uno dei luoghi nei quali il Barocco siciliano raggiunge una delle sue espressioni più spettacolari. La chiesa siciliana con più di mille opere d’arte e tantissimi marmi colorati che sembrano ricami di pietra racconta, attraverso la sua ricchezza decorativa, secoli di storia, fede e abilità artigianale. Un patrimonio che testimonia quanto l’arte abbia contribuito a costruire l’identità culturale della Sicilia.