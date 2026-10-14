Riccardo Vara, il talento di Cefalù che stupisce nel karting: campione italiano e dominatore a Morcone

Riccardo Vara continua a regalare grandi soddisfazioni a Cefalù e al mondo del karting italiano. Il giovane pilota cefaludese, già campione italiano Rotax Mini Zona Sud con due gare di anticipo, ha conquistato un’altra straordinaria doppietta sul circuito di Morcone, in provincia di Benevento. Nonostante il titolo fosse ormai matematicamente nelle sue mani, Vara ha affrontato la penultima tappa del campionato con la determinazione di chi vuole continuare a vincere. Il risultato è stato un fine settimana perfetto, caratterizzato dalla conquista della pole position e da due vittorie nelle gare disputate. Un successo ancora più significativo perché ottenuto su una pista completamente sconosciuta, sulla quale Riccardo ha dimostrato fin dalle prime prove una grande capacità di adattamento, una notevole velocità e una maturità sportiva che confermano le qualità del giovane talento di Cefalù.

Pole position e due vittorie per il campione di Cefalù

Il fine settimana di Morcone è cominciato nel migliore dei modi per Riccardo Vara, che si è presentato sul circuito campano senza avervi mai gareggiato in precedenza. Una difficoltà che il giovane pilota ha saputo trasformare in un’occasione per dimostrare le proprie capacità. Fin dai primi giri ha trovato il ritmo giusto, individuando rapidamente le traiettorie migliori e riuscendo a sfruttare le caratteristiche del proprio kart. Nelle qualifiche ha fatto registrare il tempo più veloce, conquistando la pole position e ottenendo così il diritto di partire davanti a tutti.

La prima gara, tuttavia, non è iniziata secondo le aspettative. Una partenza poco brillante gli ha fatto perdere il comando, costringendolo a transitare in seconda posizione. Riccardo non si è lasciato scoraggiare e ha immediatamente cominciato a inseguire il pilota che lo precedeva. Dopo aver studiato il momento migliore per attaccare, ha realizzato un sorpasso spettacolare, riconquistando la testa della corsa. Da quel momento non ha più lasciato spazio agli avversari, imponendo un ritmo elevato e aumentando progressivamente il proprio vantaggio. Giro dopo giro, il distacco dagli inseguitori è diventato sempre più consistente, fino alla bandiera a scacchi che ha sancito una vittoria netta.

Nella finale il copione è stato differente, ma il risultato non è cambiato. Questa volta Vara è scattato perfettamente dalla prima posizione, mantenendo il comando sin dalle prime curve e controllando la gara fino al traguardo. Nessun errore, nessuna esitazione e una condotta di gara che gli ha permesso di conquistare il secondo successo del fine settimana tra gli applausi del pubblico presente. La doppietta di Morcone assume un valore particolare perché arriva quando il campionato italiano Rotax Mini Zona Sud è già stato conquistato.

Riccardo Vara aveva infatti ottenuto la certezza matematica del titolo con due gare di anticipo, grazie ai risultati raccolti durante la stagione. Un traguardo che testimonia la continuità del suo rendimento e la capacità di affrontare con successo circuiti e avversari differenti. Il giovane cefaludese avrebbe potuto disputare le ultime prove senza particolari pressioni, limitandosi a gestire il prestigioso risultato raggiunto. Ha invece dimostrato una mentalità vincente, presentandosi a Morcone con la stessa concentrazione e la stessa voglia di primeggiare che lo avevano accompagnato nelle gare precedenti. Il karting, del resto, è una disciplina nella quale la velocità rappresenta soltanto uno degli elementi necessari per ottenere risultati importanti. Servono preparazione, lucidità, capacità di reagire agli imprevisti e sensibilità nella gestione del mezzo.

La prestazione di Morcone ha messo in evidenza tutte queste qualità: la pole position ha confermato la velocità sul giro singolo, la rimonta nella prima gara ha mostrato la capacità di reagire alle difficoltà e il dominio nella finale ha evidenziato la sicurezza nella gestione della corsa. Dietro questi risultati c’è anche il lavoro del team Di Poto Racing, al quale va un ringraziamento speciale per il supporto tecnico e sportivo offerto al giovane pilota. Nel karting il rapporto tra pilota e squadra è fondamentale, perché ogni dettaglio può influenzare le prestazioni in pista. La preparazione del kart, le regolazioni tecniche e il confronto costante durante le prove contribuiscono a costruire risultati come quelli ottenuti a Morcone. La collaborazione con il team rappresenta quindi un elemento importante nel percorso di crescita di Riccardo Vara, che continua a distinguersi nel panorama del karting giovanile italiano.

Dal titolo italiano al Trofeo Ayrton Senna

Dopo la straordinaria doppietta di Morcone, Riccardo Vara guarda già al prossimo appuntamento, che segnerà la conclusione del suo campionato. Il 12 e 13 dicembre il giovane pilota cefaludese sarà impegnato al Circuito Internazionale di Sarno, in occasione del celebre Trofeo Ayrton Senna, una manifestazione che richiama il nome di uno dei più grandi campioni della storia dell’automobilismo. Proprio Ayrton Senna aveva iniziato la propria carriera nel karting, una disciplina alla quale rimase profondamente legato anche dopo i successi conquistati in Formula 1.

Per Riccardo, partecipare a un appuntamento che porta questo nome rappresenta un’occasione importante per concludere una stagione già coronata dalla vittoria del campionato italiano Rotax Mini Zona Sud. Il circuito di Sarno offrirà un’ulteriore opportunità per mettere alla prova le sue capacità e confrontarsi nuovamente con gli avversari, cercando di aggiungere un altro risultato prestigioso a quelli già conquistati. La stagione del giovane talento di Cefalù racconta una storia fatta di passione, sacrifici, preparazione e determinazione, ma soprattutto dimostra quanto sia importante continuare a migliorarsi anche dopo aver raggiunto un obiettivo significativo.

Le vittorie ottenute sui circuiti italiani contribuiscono inoltre a portare il nome di Cefalù nel mondo dello sport motoristico, offrendo alla città un motivo di soddisfazione e di orgoglio. Riccardo Vara rappresenta un esempio di come il talento, accompagnato dall’impegno e dal sostegno di una squadra, possa trasformarsi in risultati concreti. A Morcone ha vinto tutto quello che poteva vincere, dimostrando che la conquista anticipata del titolo non ha diminuito la sua voglia di competere. Adesso l’attenzione si sposta su Sarno, dove il giovane campione cercherà di chiudere nel migliore dei modi un’annata già straordinaria. Per Cefalù, intanto, resta la soddisfazione di vedere uno dei suoi giovani talenti affermarsi nel karting italiano, portando il nome della città sul gradino più alto del podio.