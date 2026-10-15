Targa Florio Classica, start oggi alle 18.00 in Piazza Verdi

I gioielli su 4 ruote animano a Palermo il Marina Yachting al molo Trapezoidale. 200 equipaggi giunti in Sicilia da tutto il mondo per l’appuntamento finale del Campionato Italiano Grandi Eventi e Ferrari Tribute in scena dal 15 al 18 ottobre. Per la prima volta, presenti anche i mezzi dell’Esercito Italiano. Il presidente di Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa a Palermo con ospiti internazionali.

Le strade tortuose e assolate delle Madonie, l’eco di automobili che sfrecciano tra le vie dei paesi ed i carretti carichi di fieno, le Alfa Romeo di Varzi e Nuvolari, Mercedes di Stirling Moss e Peter Collins ed i cavalli dei campieri che tornano a casa dopo giornate di mietitura. Questa è la Sicilia della Targa creata nel 1906 dell’illuminato ingegno dell’imprenditore palermitano Don Vincenzo Florio che, nel creare una gara automobilistica in una terra che all’epoca viveva una condizione di marginalità, profetizzò una frase divenuta realtà: “Continuate la mia opera perché l’ho creata per sfidare il tempo”. Ed oggi, dopo 120 anni, la Targa Florio Classica è certamente la sua declinazione più affascinante perché riporta su quelle strade del mito, le automobili che quel mito hanno contribuito a crearlo.

Scatterà oggi, giovedì 15 ottobre alle 18.00 dalla centralissima piazza Verdi a Palermo la Targa Florio Classica, appuntamento decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi, una competizione dedicata ai cultori ed ai collezionisti di auto d’epoca e supercar che abbinano il “piacere” di sfidarsi al centesimo di secondo a quello di ammirare gli incantevoli paesaggi che la Sicilia è in grado di offrire. Oggi intanto al Marina Yachting al Molto Trapezoidale, si anima il quartier generale dell’evento, con l’arrivo degli equipaggi e le relative procedure di verifica. Domani invece davanti al Teatro Massimo i 200 equipaggi sulle loro splendide vetture saranno pronti a godere dell’abbraccio di Palermo in occasione della prestigiosa cerimonia di partenza, in cui saranno presenti, le massime autorità istituzionali ed i vertici di Automobile Club d’Italia con il presidente Geronimo La Russa che, insieme a prestigiosi ospiti internazionali, vivrà da protagonista la gara più longeva del mondo. Dopo lo Start, gli equipaggi torneranno al Marina Yachting, quartier generale dell’evento, sede anche della direzione di gara e della segreteria. Venerdì e sabato, le due tappe, la prima nel Trapanese e la seconda sulle Madonie. Domenica, il “Trofeo Monreale”, cui seguirà il rientro al Marina Yachting e la cerimonia di premiazione.

Automobili da sogno dicevamo e grandi protagonisti della regolarità: Giovanni Moceri, vincitore della scorsa edizione insieme a Corrado Corneliani, dividerà l’abitacolo di una Lancia Aprilia del 1937 con il giovane ma esperto calabro Marco Campilongo. Il presidente del Classic Team Corneliani, sarà quest’anno impegnato alle note con il bolognese Massimo Zanasi su una Fiat 508C del 1937. Si divertiranno sicuramente a gareggiare la loro Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 gli esperti coniugi Ferraresi Sergio Sisti e Anna Gualandi che dividono lo scettro della vettura più anziana in gara con i rovatesi Arturo Cavalli e Petronilla Pezzotti sull’americana Chrysler 72 del 1927 e con i leader della categoria RC1 del Tricolore Gianmario Fontanella e Giovanni Scarabelli, vincitori anche della Coppa d’Oro delle Dolomiti, che si presentano in Sicilia con una Fiat 514 Sport sotto le insegne della scuderie MNT 25. Nella top ten della scorsa Targa Florio Classica e nelle posizioni di vertice in campionato, i coniugi bresciani Carlo Beccalossi e Marzia Marchioni, tornano in Sicilia su una elegantissima Lancia Aurelia B20 GT della Brescia Corse.

In lotta per il titoli di Campioni Italiani dei Grandi Eventi, ci sono anche gli alfieri della prestigiosa scuola di regolarità quale è Campobello di Mazara, nel Trapanese, Francesco e Giuseppe Di Pietra, padre e figlio, freschi vincitori della Targa Florio 2024 che venderanno cara la pelle sulla loro Fiat 508C della Franciacorta Motori. Stessa sintesi può essere espressa anche per i regolaristi siciliani purosangue Salvatore Cusumano ed Alberto Carrotta, che si presenteranno davanti al pubblico di casa sulla loro scarlatta Simca 8 Coupé del 1938. Tra le fila delle vetture più recenti, occhi puntati sulla splendida Porsche 356A del 1957 condotta dai Stellario e Maria Luisa Verzera, fratello e sorella, sulla Alfa Romeo Touring Spider del 1961 di Emanuele ed Andrea Mastagni, la Mercedes 300 SL del 1960 degli austriaci Gelsin Wolfgang e Thomas Voglar, la jaguar E -Type 1 serie del 1962 degli americani William e Pam Francik e poi ancora una serie incredibile di Lancia Fulvia Sport Zagato dei primi anni 70 e altre vetture dal grande pregio storico e passato sportivo.

Tra le preziose automobili protagoniste della Targa Florio Legend, categoria delle automobili prodotte dal 1978 al 2000, spiccano la Ferrari Testarossa del 1991 di Romano Pasquali e Alessandra Fabeni, la Ferrari 348 TS del ‘91 degli habituè del Campionato Italiano Grandi Eventi, i belga Raf Rogiers con Donata Sini, la Porsche 911- 964 dei trapanesi Mauro Cudia con Andrea Pisciotta e ancora le Porsche 993 Turbo e 993 4S di Eliseo Fullin con Paolo Ferrari e Vania Parolaro Fullin con Ornella Pietropaolo. Tra i sicuri primi attori anche l’equipaggio composto dall’ingegnere Gabriele Tredozi con Claudia Trerè su una Alfa Romeo Spider Veloce America del 1979.

Altrettanto ricche di fascino sono le vetture youngtimer prodotte dal 2001 ai giorni nostri, della categoria Targa Florio Gran Turismo, a partire dalla BMW Z4 Cabrio di Francesco Paolo Romano e Sabrina Caruso, la Mclaren 650S di Matteo Pasotti e Marco Sissa, la Lamborghini Urus di Federico Gheza e Riccardo Ducoli, la Porsche 911 Targa 4 GTS di Ennio Tonoli ed Enrico Merenda, la Carrera 4S Cabriolet di Marco Cascio Mariana e Giuseppa De Maria.

L’Esercito Italiano per la prima volta alla Targa Florio Classica

La Targa Florio Classica si arricchisce quest’anno di una presenza di particolare valore storico e istituzionale. Per la prima volta, infatti, l’Esercito Italiano prenderà parte alla manifestazione con alcuni mezzi di grande prestigio provenienti direttamente dal Museo Storico della Motorizzazione Militare di Roma.

Un incontro dal forte significato simbolico tra due realtà che rappresentano, ciascuna nel proprio ambito, una parte importante della storia italiana. Da una parte la Targa Florio, la gara automobilistica più longeva del mondo, capace di attraversare oltre un secolo di storia e di trasformarsi in uno dei simboli internazionali della Sicilia e del motorismo sportivo; dall’altra l’Esercito Italiano, istituzione che custodisce e valorizza anche un importante patrimonio storico e tecnico legato all’evoluzione della mobilità e della motorizzazione militare.

La partecipazione alla Targa Florio Classica offrirà quindi l’occasione per riportare sulle strade siciliane vetture che sono autentiche testimonianze della storia dell’automobile italiana, affidate a equipaggi di particolare rilievo istituzionale e mediatico.

Tra le protagoniste ci sarà l’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, uno dei modelli più rappresentativi dell’automobilismo italiano dell’epoca e la FIAT 1100 508 C “Mimetica” del 1938. Gli equipaggi saranno composti da militari e protagonisti del mondo dell’informazione e dello spettacolo. A completare la presenza dell’Esercito Italiano ci sarà inoltre una FIAT AR 51 “Campagnola” del 1951, che seguirà gli equipaggi con funzione di assistenza.

La partecipazione dell’Esercito Italiano assume così un significato che va oltre l’aspetto puramente automobilistico. La Targa Florio Classica diventa ancora una volta un luogo nel quale la storia torna a vivere attraverso le vetture, gli uomini e i territori che l’hanno attraversata. Un patrimonio che unisce tradizione, tecnica e cultura e che trova nella presenza dei mezzi storici dell’Esercito un ulteriore elemento di prestigio.

Per la Targa Florio, che continua a rappresentare uno dei più importanti simboli della tradizione automobilistica italiana, sarà dunque una prima volta particolarmente significativa: sulle strade che hanno costruito il mito della corsa siciliana sfileranno anche vetture appartenenti alla storia della Motorizzazione Militare italiana, creando un ideale collegamento tra due grandi patrimoni della memoria nazionale.

Ferrari Tribute to Targa Florio con 73 tra i modelli più iconici del “Cavallino rampante”

Ferrari prosegue nella sua tradizione di celebrare le grandi corse automobilistiche del passato e anche per l’edizione 2026 della “Cursa” renderà omaggio alla Targa Florio Classica. Il Ferrari Tribute to Targa Florio è diventato così un grande evento in programma sulle strade della Sicilia e a cui prenderanno parte Ferrari costruite dal 2001.

Saranno 73 i clienti Ferrari che si sfideranno in una gara di regolarità lungo lo stesso percorso che ha visto le gesta di grandi piloti del passato come Juan Manuel Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella. I concorrenti e le loro splendide vetture arriveranno da ogni parte del mondo, per ammirare le strade che hanno visto i trionfi di due miti, come Ferrari e Targa Florio, e le bellezze paesaggistico-culturali di un’isola che non finisce mai di sorprendere. Saranno presenti alcune delle vetture più iconiche e preziose del “Cavallino rampante” tra cui: ben 4 Ferrari Testarossa di cui una Spider, 7 Ferrari 296 Speciale, 15 Ferrari 12 Cilindri, ben 6 Ferrari SF90 XX Spider, 12 Ferrari 296 GTS, 5 Ferrari F90 Stradale ed ancora altri modelli tra i più importanti che attraverseranno le strade siciliane per la gioia degli appassionati.



