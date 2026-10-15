Cefalù piange Guido, il “mago del computer” dal cuore grande

Cefalù piange la scomparsa di Guido, conosciuto e stimato da tante persone per la sua bontà, la disponibilità e quella naturale generosità che lo portava sempre ad aiutare gli altri.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici, parenti e conoscenti. Parole semplici, ma cariche di affetto, che restituiscono il ritratto di una persona gentile, rispettosa, educata e sempre pronta a tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Per molti Guido era soprattutto il “mago del computer”. Aveva una straordinaria familiarità con la tecnologia e riusciva a montare, smontare e riparare un computer con una facilità che spesso lasciava stupiti. Tanti cefaludesi ricordano ancora il suo aiuto, offerto senza esitazioni ogni volta che qualcuno gli chiedeva una mano.

C’è chi racconta di avergli affidato più volte il proprio computer e di averlo visto “tornare in vita” grazie alla sua competenza. Ma dietro la bravura tecnica c’era soprattutto una grande disponibilità umana, quella che nel tempo aveva trasformato semplici conoscenze in rapporti di amicizia autentica.

Guido aveva anche una grande passione per il basket. Seguiva con entusiasmo le squadre di Cefalù, era spesso presente al PalaZannella e al PalaTricoli e conosceva giocatori e protagonisti della pallacanestro cittadina. Proprio una fotografia scattata sulle tribune del palazzetto di via Aldo Moro è stata scelta da chi gli voleva bene per ricordarlo in uno dei luoghi che frequentava con maggiore passione.

Nei messaggi pubblicati in queste ore tornano tanti frammenti di vita quotidiana: i saluti davanti al luogo di lavoro, le battute scambiate con gli amici, le rimpatriate in famiglia, le fotografie, i concerti estivi sul lungomare, i post nelle chat dei parenti. “Nulla sarà più come prima”, scrive chi oggi sente già il peso della sua assenza. E proprio in queste parole si ritrova il dolore di chi era abituato a incontrarlo, a parlare con lui, a condividere momenti semplici della vita di ogni giorno.

Altri lo ricordano come un uomo dal cuore d’oro, un marito e un padre presente, un grande lavoratore e una persona capace di lasciare un segno profondo nella vita di chi gli è stato vicino. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella famiglia e in quanti lo hanno conosciuto. Ma restano i ricordi, i gesti di generosità, i sorrisi, le battute, le fotografie, le partite di basket e tutti quei piccoli momenti che oggi diventano preziosi.

Cefalù saluta così Guido, il “mago del computer” dal cuore grande.

Foto: Armando Geraci