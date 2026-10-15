Eccellenza, il Lascari-Cefalù cerca il riscatto: al “Martino Ilardo” arriva il Partinicaudace. Il punto sulla prossima giornata

Domenica 18 ottobre, alle 15.30, una sfida importante per la squadra giallorossa. La classifica chiede punti, ma soprattutto continuità, carattere e impegno.

La sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone A, propone al Lascari-Cefalù un confronto impegnativo contro il Partinicaudace 1959. La partita è in programma domenica 18 ottobre, alle 15.30, al “Martino Ilardo”, dove la formazione giallorossa cercherà di sfruttare il fattore campo per dare una svolta al proprio cammino.

Dopo cinque giornate, il Lascari-Cefalù occupa il quattordicesimo posto con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il bilancio, con quattro reti realizzate e tredici subite, evidenzia la necessità di trovare maggiore equilibrio, soprattutto nella fase difensiva, e di trasformare il lavoro settimanale in risultati concreti.

Di fronte ci sarà un Partinicaudace che, con 9 punti, si trova al settimo posto in classifica. La formazione ospite cercherà di consolidare la propria posizione, ma il divario in graduatoria non deve condizionare l’approccio alla gara. Per il Lascari-Cefalù sarà fondamentale affrontare la partita con attenzione, intensità e determinazione, senza concedere spazi e cercando di sfruttare le occasioni che si presenteranno.

La classifica, dopo appena cinque turni, lascia ancora margini per recuperare terreno. Per farlo, tuttavia, serviranno prestazioni convincenti e punti, a cominciare proprio dalla sfida di domenica. In questa fase della stagione, ogni partita può rappresentare un’occasione per ritrovare fiducia e dare maggiore solidità al gruppo.

L’impegno richiesto alla squadra è chiaro: lavorare con serietà, restare unita nei momenti difficili e lottare su ogni pallone. Il sostegno del pubblico potrà essere un elemento importante, in una gara nella quale serviranno concentrazione e spirito di sacrificio dall’inizio alla fine.

Il Lascari-Cefalù è chiamato a dare una risposta sul campo. Contro il Partinicaudace, l’obiettivo sarà quello di giocare una partita generosa e ordinata, provando a conquistare un risultato utile per muovere la classifica e guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni.



Le altre sfide: in palio punti pesanti

La sesta giornata propone confronti interessanti sia nella parte alta sia nella zona bassa della classifica. Il Marsala 1912, capolista a quota 12 insieme all’Akragas SLP, ospita il 90011 Bagheria, mentre gli agrigentini saranno impegnati in trasferta contro il San Giorgio Piana. Due gare importanti per le prime della classe, chiamate a confermare il proprio rendimento.

Il Castellammare Calcio 94, terzo con 11 punti e ancora imbattuto, farà visita alla Sancataldese, sesta a quota 10: uno degli incontri più attesi del turno, con entrambe le formazioni in corsa nelle posizioni di vertice. Anche il Montelepre, quarto con 10 punti, sarà chiamato a difendere la propria posizione sul campo dell’Alcamo, anch’esso a quota 10. Una sfida diretta che potrebbe modificare gli equilibri della parte alta.

Il Don Carlo Lauri Misilmeri, ottavo con 8 punti, affronterà in trasferta la Parmonval, ferma a un solo punto e alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il Città di San Vito Lo Capo, a quota 4, sarà invece ospite del Vigor Borgetto, ancora a zero punti: per entrambe le squadre si tratta di un’occasione importante per rilanciare il proprio cammino.

Completa il programma Unitas Sciacca-Kamarat, confronto tra due formazioni appaiate a 6 punti, entrambe interessate a risalire la classifica e ad avvicinarsi alla zona centrale.

Una giornata, dunque, che può incidere sugli equilibri del campionato. Per il Lascari-Cefalù, impegnato contro il Partinicaudace, sarà importante approfittare del turno per cercare punti preziosi e non perdere ulteriore contatto con le squadre che lo precedono.

Eccellenza – Girone A

6ª giornata – 17 e 18 ottobre 2026

Sabato 17 ottobre

Ore 14.30: Marsala 1912 – 90011 Bagheria

Ore 15.30: Parmonval – Don Carlo Lauri Misilmeri

Ore 15.30: Sancataldese Calcio – Castellammare Calcio 94

Ore 15.30: Vigor Borgetto – Città di San Vito Lo Capo

Domenica 18 ottobre

Ore 15.30: Alcamo 1928 – Montelepre

Ore 15.30: Lascari-Cefalù – Partinicaudace 1959

Ore 15.30: San Giorgio Piana – Akragas SLP

Ore 15.30: Unitas Sciacca Calcio – Kamarat 1972

Classifica dopo 5 giornate

Marsala 1912 – 12 punti

Akragas SLP – 12 punti

Castellammare Calcio 94 – 11 punti

Montelepre – 10 punti

Alcamo 1928 – 10 punti

Sancataldese Calcio – 10 punti

Partinicaudace 1959 – 9 punti

Don Carlo Lauri Misilmeri – 8 punti

Unitas Sciacca Calcio – 6 punti

Kamarat 1972 – 6 punti

90011 Bagheria – 6 punti

Città di San Vito Lo Capo – 4 punti

San Giorgio Piana – 4 punti

Lascari-Cefalù – 4 punti

Parmonval – 1 punto

Vigor Borgetto – 0 punti