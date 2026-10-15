Madonie, borghi sempre più belli ma sempre più vuoti: il fallimento di una politica che dimentica i cittadini

Le Madonie rischiano di diventare un territorio bellissimo da visitare, ma sempre più difficile da abitare. Borghi restaurati, centri storici valorizzati, manifestazioni culturali, itinerari naturalistici e iniziative per attirare visitatori occupano uno spazio crescente nel dibattito sul futuro del territorio. Eppure, dietro questa immagine di bellezza e accoglienza, si nasconde una contraddizione che la politica madonita non può continuare a ignorare: i residenti diminuiscono, molti giovani cercano altrove opportunità di lavoro e gli anziani rischiano di vivere un isolamento sempre più profondo. Si investe per convincere le persone ad arrivare, ma troppo spesso manca una visione altrettanto forte per permettere a chi è nato e cresciuto nelle Madonie di continuare a viverci. È questo il grande errore di una politica che sembra misurare il successo di un territorio attraverso il numero dei turisti, dimenticando che il suo vero patrimonio sono le persone che lo abitano ogni giorno.

Madonie, lo spopolamento continua mentre si moltiplicano i progetti turistici

Il problema dello spopolamento delle Madonie non nasce oggi e non può essere considerato una semplice impressione. I documenti della Strategia nazionale per le aree interne descrivono una realtà demografica segnata da decenni di progressiva diminuzione della popolazione. Nei 21 comuni dell’area interna madonita si contavano 66.389 residenti nel 2011, scesi a 64.294 nel 2016, con una perdita del 3,2% in appena cinque anni. Lo stesso documento evidenziava che già tra il 1971 e il 2011 il territorio aveva registrato una contrazione demografica media del 25%. Sono dati storici, non una fotografia aggiornata al 2026, ma dimostrano quanto sia profonda e antica la crisi. Il problema non riguarda soltanto il numero degli abitanti. Quando un paese perde residenti, diminuiscono i bambini, si riduce la presenza di famiglie giovani, si indeboliscono le attività commerciali e diventa sempre più complicato mantenere servizi che richiedono una popolazione sufficientemente numerosa. È un processo che rischia di alimentarsi da solo: meno abitanti significano meno servizi e meno servizi rendono ancora più difficile continuare ad abitare nel territorio.

In questo scenario, la politica locale continua a dedicare grande attenzione alla valorizzazione turistica, spesso presentata come la principale possibilità di sviluppo delle Madonie. Promuovere i borghi, recuperare edifici storici, organizzare eventi e valorizzare il patrimonio ambientale sono iniziative certamente positive, ma diventano insufficienti quando non vengono accompagnate da interventi capaci di migliorare la vita quotidiana dei residenti. Un paese può avere una piazza restaurata, un calendario ricco di manifestazioni e un centro storico fotografato dai visitatori, ma se una giovane famiglia non trova lavoro, se una scuola rischia di perdere iscritti e se un anziano non riesce a raggiungere facilmente un ambulatorio, quella bellezza non basta a garantire un futuro. Il rischio è costruire un territorio capace di accogliere chi arriva per qualche giorno, ma incapace di trattenere chi vorrebbe viverci per tutta la vita.

I giovani delle Madonie vanno via perché la bellezza non basta per costruire una famiglia

Il dramma più evidente riguarda le nuove generazioni. Per tanti giovani madoniti, concludere gli studi significa trovarsi davanti a una scelta difficile: restare nel proprio paese accettando opportunità professionali limitate oppure partire alla ricerca di un lavoro stabile. È una decisione che non riguarda soltanto il reddito, ma coinvolge gli affetti, le relazioni familiari, il legame con il territorio e la possibilità di costruire il proprio futuro nel luogo in cui si è cresciuti. Quando un giovane lascia le Madonie non parte soltanto una persona. Il territorio rischia di perdere competenze, energie, capacità imprenditoriali e la possibilità che nascano nuove famiglie. E quando queste partenze si ripetono nel tempo, il risultato diventa visibile nelle scuole, nelle strade e nelle case che rimangono chiuse per gran parte dell’anno.

Pensare che il turismo possa risolvere da solo questa situazione significa non comprendere fino in fondo la complessità del problema. L’accoglienza turistica può generare occupazione, sostenere ristoranti, strutture ricettive, guide e attività commerciali, ma non tutti i giovani possono trovare il proprio futuro in questi settori. Le Madonie hanno bisogno anche di artigiani, tecnici, professionisti, imprese agricole innovative, servizi digitali, attività produttive e opportunità di lavoro continuative. Hanno bisogno di condizioni che consentano di aprire un’impresa senza sentirsi penalizzati dalla distanza dai mercati e dai principali centri economici. Soprattutto, hanno bisogno di una politica che consideri la permanenza dei giovani un obiettivo concreto e verificabile. Non basta celebrare il ritorno occasionale di chi vive fuori durante le feste o le vacanze. Bisogna creare le condizioni perché partire non sia l’unica possibilità ragionevole.

Il turismo deve servire ai residenti e non trasformare i borghi in paesi senza abitanti

Il punto centrale non è essere contrari al turismo. Sarebbe un errore negare le opportunità offerte da un patrimonio ambientale, storico, artistico e gastronomico straordinario come quello delle Madonie. Il turismo può contribuire alla crescita economica, creare occupazione, valorizzare produzioni locali e offrire nuove possibilità alle imprese. Il problema nasce quando viene considerato l’obiettivo principale, anziché uno degli strumenti per migliorare le condizioni di vita del territorio. Un borgo non è un albergo diffuso da riempire durante i fine settimana e non è un museo a cielo aperto da mostrare ai visitatori. È prima di tutto una comunità fatta di famiglie, bambini, lavoratori, anziani, associazioni e relazioni quotidiane. La sua ricchezza non può essere misurata soltanto attraverso le presenze turistiche, il numero degli eventi organizzati o la visibilità ottenuta sui social.

Un progetto turistico dovrebbe essere valutato anche per i benefici che produce nella vita dei residenti. Quanti posti di lavoro stabili crea? Quante imprese locali riesce a sostenere? Quali servizi contribuisce a mantenere? Quante opportunità offre ai giovani che desiderano restare? Sono queste le domande che dovrebbero accompagnare ogni investimento pubblico. Un centro storico restaurato rappresenta certamente un risultato, ma il suo valore cresce quando torna a essere abitato. Una strada migliorata può favorire i visitatori, ma deve servire innanzitutto a chi la percorre ogni giorno per lavorare, studiare o curarsi. Un evento culturale può attirare pubblico, ma dovrebbe contribuire anche a rafforzare la vita sociale della comunità. Senza questa prospettiva, la promozione turistica rischia di trasformarsi in una vetrina che nasconde, anziché affrontare, i problemi strutturali del territorio.

Le Madonie non si salvano riempiendo le piazze per un giorno ma riportando la vita nei paesi

C’è un’immagine che dovrebbe far riflettere chi governa le Madonie: quella di una piazza affollata durante una festa e quasi deserta nei giorni successivi. Per qualche ora il paese sembra ritrovare l’energia di un tempo. Arrivano visitatori, si riempiono i locali, si scattano fotografie e si celebra il successo dell’iniziativa. Poi le persone ripartono e rimangono i residenti, con gli stessi problemi che avevano prima. La riuscita di una manifestazione è certamente positiva, ma non può diventare l’unico indicatore della vitalità di una comunità. Una piazza torna davvero a vivere quando ci sono bambini che giocano, giovani che lavorano, famiglie che scelgono di abitare nelle case del centro storico e anziani che possono incontrarsi senza difficoltà. Sono queste le presenze che garantiscono continuità alla vita di un paese, molto più di qualsiasi afflusso occasionale.

Le Madonie possiedono risorse straordinarie e il turismo può contribuire a valorizzarle, ma nessuna bellezza naturale o architettonica potrà sostituire una comunità che scompare. Un territorio senza residenti perde progressivamente la propria identità, perché le tradizioni non vivono soltanto nei musei, le feste non esistono soltanto per essere fotografate e i borghi non possono ridursi a scenografie per chi arriva dall’esterno. Il vero fallimento della politica madonita sarebbe riuscire a convincere migliaia di persone a visitare le Madonie senza essere riuscita a convincere i propri giovani a restare e a garantire agli anziani la possibilità di continuare a vivere dignitosamente nei loro paesi. È arrivato il momento di cambiare prospettiva: non chiedersi soltanto quanti turisti arriveranno il prossimo anno, ma quanti cittadini potranno ancora chiamare casa questi luoghi tra dieci o vent’anni. Perché il futuro delle Madonie non dipenderà soltanto da quante persone riusciranno a visitarle, ma soprattutto da quante avranno ancora la possibilità e il desiderio di abitarle.