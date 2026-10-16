I lavori migliori e più pagati a Cefalù

Il mercato del lavoro, in special modo nelle località del sud, è stagnante e carente dal punto di vista delle opportunità. In Sicilia in particolare, come emerge da uno studio di Cgil su dati Inps del 2024, i salari sono ancora più bassi rispetto alla media nazionale e al resto delle regioni meridionali. Il 76,2% dei lavoratori ha un reddito inferiore ai 25mila euro lordi l’anno, e la metà di uomini e donne che lavorano non arrivano a guadagnare 15mila euro annui.

Ciononostante in alcuni settori e località, trainate dal turismo, è possibile trovare occasioni lavorative con salari degni di questo nome. E chi riesce a ingegnarsi può approfittare anche di proposte di lavoro da remoto. Siamo andati alla ricerca dei lavori meglio retribuiti a Cefalù e dintorni, ed ecco cosa abbiamo trovato.

Restaurant manager navi da crociera

Il lavoro specializzato sulle navi da Crociera che fanno tappa anche nelle più belle località della Sicilia è retribuito con stipendi di tutto rispetto. Ad esempio le posizioni come Specialty Restaurant Manager, figura molto ricercata sulle navi Costa Crociere vengono retribuite per un contratto a tempo pieno con uno stipendio da 4000 a 5500 euro al mese.

Direttore d’albergo

Nelle strutture di lusso e nei grandi alberghi, la figura dell’hotel manager è fondamentale e gli stipendi possono essere molto alti. La retribuzione media oscilla tra i 40 mila e 60 mila euro l’anno, ma ci sono anche possibilità di arrivare a 100mila euro per le strutture più esclusive.

Pizzaiolo

Quella della pizza è un’arte e il pizzaiolo è una figura sempre richiesta, in particolare nelle località turistiche. L’impegno necessario a livello quotidiano, nei fine settimana e nei giorni festivi è notevole. Per questo la remunerazione è adeguata allo sforzo può superare i 2000 euro mensili per i pizzaioli esperti.

Casinò online

Chi non vuole lasciare Cefalù e portare avanti al tempo stesso la sua carriera, può puntare su un lavoro da remoto. Ce ne sono di ben remunerati, in particolare per quanto riguarda quelle aziende che operano esclusivamente sul web. Un esempio sono i casinò online. Aziende come E-Play24 ITA Ltd permettono di inviare la propria candidatura online. Questa in particolare è attiva sul nostro mercato con vari marchi, qui la recensione di Sportium realizzata da Truffa.net, che ne fa parte. Tra le posizioni aperte quella di Customer Support, Payment Analyst entrambe richiedono conoscenza di italiano e inglese e Accounts Clerk.

Lavoro da remoto, posizioni varie

Oggi esistono siti di recruiting specializzati, nato proprio per proporre la libertà di lavorare da posizioni remote stabili, senza i confini dell’ufficio fisico. Portali come Indeed, Findworksite, ma anche piattaforme dedicate ai freelance come Upwork offrono tante opportunità. Le posizioni più ricercate, anche per chi vive a Cefalù o ambisce a trasferirvisi, sono quelle di Content Creator, Assistente raccolta dati, Assistente progetto IT, Servizio clienti da remoto.

Medici e infermieri

Attualmente a Cefalù è in corso il reclutamento di figure in ambito sanitario, presso la Fondazione Giglio, che includono medici specialisti, infermieri e fisioterapisti. Si tratta di un settore in cui l’offerta di lavoro spesso è superiore alla domanda. Chi ha una professionalità di questo tipo, non avrà difficoltà a trovare una giusta collocazione.

Programmatori

Ricercate attualmente nell’area di Cefalù e dintorni figure legate alla programmazione di siti web e applicazioni. Quella del Front-End developer è una figura presente in numerosi annunci sui siti di recruiting per l’area di Cefalù, in modo particolare per le aziende specializzate in e-commerce.

Come trovare lavoro a Cefalù

Chi è alla ricerca di lavoro a Cefalù può muoversi in diversi modi, combinando i canali tradizionali e digitali. I portali di recruiting sono sempre più specializzati e riescono a intercettare le figure specifiche per chi ha una formazione di un certo tipo. Vi sono anche piattaforme dedicate a chi possiede una specializzazione di alto livello.

Iscriversi ai siti dedicati alla ricerca di lavoro, attivando le notifiche in base ai propri parametri permetterà di ricevere, direttamente sullo smartphone, le segnalazioni di opportunità adeguate alla propria formazione ed esperienza. Inoltre non vanno sottovalutate le possibilità offerte dalle candidature spontanee.

In ogni caso è fondamentale personalizzare il curriculum vitae, valorizzando formazione e competenze per chi cerca il primo lavoro e risultati raggiunti, per chi ha già esperienza. Importante è mantenere un atteggiamento flessibile e proattivo, adattandolo il proprio cv alle diverse offerte e presentandosi in modo chiaro e mirato.

Per approfondire: https://www.truffa.net/sportium/