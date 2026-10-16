Palermo, mattinata di disagi in aeroporto: cancellazioni nei collegamenti nazionali e internazionali

Mattinata difficile all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, dove diversi collegamenti sono stati cancellati a causa di un’anomalia alla rete di trasmissione dati utilizzata da Enav per i servizi di controllo del traffico aereo. Nell’elenco diffuso da Gesap alle 10.28 di venerdì 16 ottobre figurano 14 voli tra arrivi e partenze, con ripercussioni sulle rotte nazionali e internazionali.

Il problema riguarda la rete a supporto del controllo del traffico sull’intero territorio italiano. Enav ha comunicato di avere attivato i sistemi di emergenza previsti e successivamente introdotto limitazioni ai flussi per garantire la sicurezza delle operazioni. Secondo quanto riferito dalla società, sono escluse attività malevole all’origine dell’anomalia.

I collegamenti cancellati a Palermo

Le cancellazioni comunicate da Gesap interessano sei compagnie: Wizz Air, ITA Airways, Volotea, Ryanair, Lufthansa e i rispettivi collegamenti con diversi aeroporti italiani ed europei.

Per Milano Malpensa risultano nell’elenco i voli Wizz Air W46602, diretto a Palermo, e W46603, in partenza dal capoluogo siciliano. Cancellati anche i collegamenti Ryanair FR1438 da Malpensa e FR1439 nella direzione opposta.

Sulla rotta con Milano Linate figura il volo ITA Airways AZ1765, con arrivo previsto a Palermo alle 9.35. Per Roma Fiumicino sono indicati l’AZ1779, diretto nel capoluogo siciliano, e l’AZ1788, in partenza da Punta Raisi alle 14.10.

Coinvolti anche i voli Ryanair FR2289 e FR2290 tra Bergamo e Palermo, insieme ai collegamenti FR4917 e FR4916 tra Torino e Palermo. Nell’elenco compare inoltre il Volotea V71409 da Firenze, il cui arrivo era previsto alle 14.05.

Sul versante internazionale, cancellati i voli Lufthansa LH1914 e LH1915 tra Monaco di Baviera e Palermo. Si tratta dunque di disagi che coinvolgono sia chi deve raggiungere la Sicilia sia chi ha programmato una partenza dall’isola.

L’anomalia rilevata durante la notte

Enav ha spiegato che i problemi alla rete geografica di trasmissione dati sono stati riscontrati nella notte. L’attivazione dei sistemi alternativi ha consentito di gestire regolarmente il traffico aereo fino alle 6 del mattino, senza riduzioni della capacità operativa.

Con il progressivo aumento dei voli e il persistere dell’anomalia, sono state introdotte misure di regolazione dei flussi. Queste comportano una temporanea riduzione del numero di aeromobili che possono essere gestiti nello spazio aereo italiano.

Le verifiche tecniche hanno individuato l’origine del problema nella rete di trasmissione dati. Nella comunicazione riportata, Enav riferisce di essere al lavoro per accertare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi, mantenendo come priorità la sicurezza.

Dove verificare lo stato del proprio volo

L’elenco delle 10.28 è un aggiornamento parziale, non un bilancio definitivo della giornata. Gesap ha infatti precisato che la lista delle cancellazioni è in aggiornamento.

Per conoscere la situazione del proprio collegamento è possibile consultare la sezione dedicata ad arrivi e partenze sul sito ufficiale dell’aeroporto di Palermo, verificando anche le comunicazioni della compagnia aerea. Il controllo del numero di volo permette di individuare il collegamento corretto, soprattutto quando sulla stessa destinazione operano più vettori o sono previste diverse partenze.