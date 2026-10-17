Parco delle Madonie, divieti temporanei per il Sentiero della Rovere secolare di Pomieri

Previsti controlli sulla stabilità dell’albero e misure temporanee per impedire il passaggio nel sentiero. I tecnici valuteranno se sia possibile conservare la parte ancora vitale.

La Rovere secolare (Quercus petraea), che vanta l’età di circa 500 e i 600 anni, del “Sentiero degli alberi monumentali di Pomieri” , di proprietà del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, nel territorio di Petralia Sottana, ha subito un cedimento strutturale (per cause naturali) che rende necessari ulteriori controlli. Per proteggere i visitatori, è stata concordata l’interdizione dell’area e la temporanea chiusura del Sentiero che conduce all’albero con l’installazione di cartelli e recinzioni. Oltretutto è un albero monumentale facilmente accessibile anche dalle scolaresche.

La situazione è stata esaminata nel corso di un tavolo tecnico convocato nella sede dell’Ente Parco delle Madonie.

Dalle verifiche effettuate dai tecnici dell’Ente Parco è emerso che uno dei due fusti principali rimasti presenta un’ampia cavità interna, causata dalla carie del legno. Un fenomeno naturale dovuto allo scorrere del tempo (in questo caso dei secoli). Altri accertamenti serviranno a stabilire come si potrà intervenire per salvare il salvabile. La porzione spezzata, già caduta a terra, resterà sul posto: con il tempo si decomporrà, diventando parte del ciclo naturale del bosco.

Il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, richiama l’attenzione sul valore di questi alberi e sulla necessità di agire con cautela.

“Gli alberi monumentali rappresentano una componente preziosa del patrimonio naturalistico e paesaggistico del Madonie UNESCO Global Geopark. La loro longevità, le caratteristiche biologiche e il legame con la storia dei luoghi ne fanno testimonianze ambientali di particolare rilievo, che meritano attenzione e un impegno costante da parte di tutte le istituzioni competenti per salvare la parte ancora in piedi. E per questo interpelleremo i massimi esperti universitari. La Natura sta facendo il suo corso anche per questa meravigliosa Rovere. Prioritaria però è la sicurezza delle persone”.

In attesa degli esiti delle verifiche, si invita a non superare le delimitazioni predisposte. La raccomandazione però vale anche per gli altri alberi secolari e monumentali, e sono tanti: è bene mantenere le distanze e non sostare sotto le loro chiome quando sussistono possibili condizioni di rischio.