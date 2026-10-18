Kepha Volley Cefalù, la Serie D femminile prende forma: esperienza, giovani e voglia di ripartire

Ana Paula Artero arriva dai campionati argentini e Giulia Leone, ritorno importante (nella foto)

La Kepha Volley Cefalù continua a comporre il mosaico della sua Serie D femminile, puntando su un gruppo che unisce esperienza, entusiasmo e una forte identità di squadra. Un progetto che guarda al campionato con ambizione, senza perdere di vista il valore della crescita e del lavoro quotidiano in palestra.

Alla guida tecnica ci saranno Marco Sabatino e Annachiara Ingrosso, chiamati a mettere insieme le qualità delle singole atlete e a costruire un collettivo capace di affrontare le difficoltà del campionato con determinazione e spirito di sacrificio.

Il primo punto fermo è Manuela Gatta, confermata nel ruolo di capitano. La sua esperienza e la capacità di essere un riferimento per le compagne, soprattutto per le più giovani, rappresentano un patrimonio importante per tutto il gruppo. Una presenza che va oltre il campo, fatta di responsabilità, carattere e attenzione alla squadra.

In cabina di regia ci sarà ancora Silvia Gugliuzza, che vestirà anche i gradi di vicecapitano. Visione di gioco, esperienza e personalità saranno fondamentali per dare ordine alla manovra e accompagnare la crescita delle compagne. Accanto a lei torna Giulia Leone, pronta a rimettersi in gioco dopo due stagioni difficili, segnate da un infortunio che l’ha tenuta lontana dal parquet. Il suo rientro è una bella notizia per la squadra e premia un percorso fatto di pazienza, sacrificio e determinazione.

Al centro della rete, il reparto si presenta con importanti conferme e un innesto di spessore. Monica Di Cristina continuerà a mettere a disposizione della squadra la propria esperienza, mentre Eleonora e Clara Tosi, giovani e accomunate anche dal legame familiare, porteranno energia, entusiasmo e voglia di migliorarsi. A completare il reparto arriva dall’Argentina Ana Paula Artero, centrale con esperienza maturata nel campionato argentino, chiamata a dare peso al gioco sotto rete, efficacia in attacco e solidità a muro.

Anche in seconda linea la Kepha sceglie la continuità e investe sul proprio vivaio. Il reparto dei liberi è confermato al completo con Karen Guercio, classe 2008, e le giovanissime Giulia Cirrito e Rosa Musotto, entrambe classe 2011. Un trio che testimonia la volontà della società di accompagnare le atlete nel loro percorso di crescita, offrendo loro occasioni concrete di confronto con un campionato senior. Cirrito e Musotto saranno inoltre impegnate nel campionato Under 17, nell’ambito della collaborazione con la Polisportiva Raimondo Lanza Trabia.

È proprio questo equilibrio tra giocatrici esperte e giovani in crescita a caratterizzare il progetto della Kepha Volley Cefalù. Da una parte la necessità di essere competitive, dall’altra la convinzione che il futuro di una società passi anche dalla capacità di valorizzare le ragazze cresciute nel proprio ambiente.

Con Sabatino e Ingrosso al timone, il gruppo si prepara dunque a una stagione che richiederà concentrazione, lavoro e unità d’intenti. Le conferme garantiscono continuità, i nuovi arrivi portano stimoli.

La Serie D femminile è pronta a partire.