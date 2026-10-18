Kepha Volley Cefalù, la Serie D maschile riparte con entusiasmo e voglia di crescere

La Kepha Volley Cefalù si prepara ad affrontare il campionato di Serie D maschile con un gruppo che mette insieme esperienza, giovani interessanti e tanta voglia di lavorare. Una squadra che vuole trovare il proprio equilibrio sul campo, partita dopo partita, facendo leva sull’affiatamento e sulla disponibilità di tutti a mettersi al servizio del gruppo.

Alla guida tecnica ci sono Enzo Brusca, direttore tecnico del settore maschile, e Mary Catalano, due figure storiche dello sport cefaludese, che nel corso degli anni hanno dato un contributo importante alla crescita della pallavolo locale. La loro esperienza rappresenta un riferimento per i ragazzi, soprattutto in una stagione nella quale sarà fondamentale lavorare con continuità, curare i fondamentali e imparare a gestire i momenti difficili delle partite.

Una rosa con diverse soluzioni

In cabina di regia ci sono Vincenzo Purpora e il giovane Simone Maranto, classe Under 19. Due palleggiatori sui quali lo staff potrà lavorare per dare ordine al gioco e sfruttare al meglio le caratteristiche degli attaccanti.

Al centro della rete spazio a Francesco Rizzello e Salvatore Centineo, chiamati a garantire presenza a muro e concretezza in primo tempo. Emanuele Giacobbe, attualmente fermo per infortunio, potrà rappresentare un’ulteriore risorsa al suo rientro.

In banda agiranno Gabriele Mannarà e Alberto Siragusa, con il compito di dare continuità alla fase offensiva e contribuire al lavoro in ricezione. Anche Cristian Grisanti è al momento indisponibile per infortunio: il suo recupero sarà importante per aumentare le alternative a disposizione della squadra.

Nel ruolo di opposto ci sono Camilleri e Ilardi, chiamati a garantire punti e incisività nelle situazioni di attacco più delicate. In seconda linea, Kristofer Collesano e il giovane Riccardo Trobia, Under 19, avranno il compito di dare sicurezza alla ricezione e tenere vivi i palloni in difesa.

È un organico che dovrà trovare la giusta intesa tra i reparti, perché in Serie D la differenza spesso la fanno la continuità, l’attenzione nei fondamentali e la capacità di restare dentro la partita anche quando le cose non vanno come previsto.

Brusca e Catalano, due riferimenti per la pallavolo cefaludese

Il valore di una squadra non si misura soltanto dai nomi in distinta. Conta il lavoro quotidiano, la capacità di trasmettere fiducia e la pazienza necessaria per far crescere un gruppo. In questo senso, Enzo Brusca e Mary Catalano rappresentano due punti di riferimento per la Kepha Volley e per lo sport cittadino.

La loro esperienza è un patrimonio costruito nel tempo, attraverso la palestra, il rapporto con gli atleti e l’impegno nella formazione delle nuove generazioni. Il compito dello staff sarà quello di dare un’identità alla squadra, curare l’organizzazione di gioco e accompagnare ogni ragazzo nel proprio percorso di crescita.

In una stagione lunga, non mancheranno difficoltà e momenti in cui servirà stringere i denti. Sarà proprio allora che il lavoro svolto in palestra, la fiducia reciproca e lo spirito di gruppo potranno fare la differenza.

Prima Divisione, spazio ai giovani

La Kepha Volley porta avanti anche il campionato di Prima Divisione maschile, affidato a Francesco Rizzello. Una formazione nella quale trovano spazio numerosi ragazzi Under 19, a conferma dell’importanza riservata al settore giovanile.

In regia ci sarà Mattia Torregrossa, mentre al centro giocheranno Amos Sireci, Mattia Piro e il giovane Andrea Cirincione. In banda spazio a Gaetano Lo Presti, Francesco Taormina e Joe Gugliuzza. Nel ruolo di opposto sono presenti Salvatore Guarcello e Vincenzo Longo, mentre il libero sarà Kristian Cacozza.

Per questi ragazzi la Prima Divisione è un’occasione importante per accumulare esperienza, migliorare la lettura del gioco e imparare a gestire responsabilità sempre maggiori. La presenza di tanti giovani richiede pazienza e lavoro, ma permette anche di guardare con fiducia al futuro della società.

Gli atleti nati dal 2006 in poi possono inoltre essere impiegati in entrambi i campionati, Serie D e Prima Divisione, fino a un massimo di dieci partite, nel rispetto delle disposizioni federali applicabili. Una possibilità utile per favorire il passaggio tra le due categorie e consentire ai ragazzi di confrontarsi con livelli diversi di gioco.

Il campionato Under 19 completa il progetto

La società sarà impegnata anche nel campionato Under 19 maschile, completando così un percorso che coinvolge i ragazzi in più fasce di attività agonistica.

L’obiettivo è creare continuità tra il settore giovanile e le prime squadre, evitando che il passaggio alla pallavolo senior diventi un salto troppo grande. Allenarsi con atleti più esperti, trovare spazio in partita e imparare dagli errori sono passaggi fondamentali per chi vuole migliorare.

Per la Kepha Volley Cefalù si apre quindi una stagione di lavoro e di crescita. La Serie D rappresenta una sfida importante, ma altrettanto importante sarà il percorso dei giovani che si affacciano ai campionati maggiori.

Con Enzo Brusca e Mary Catalano al timone del settore maschile, la società riparte dalle basi della pallavolo: allenamento, rispetto, spirito di squadra e voglia di migliorarsi. Poi, come sempre, sarà il campo a dare le risposte.