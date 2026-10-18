Tragico incidente sulla Statale 113 a Cefalù: muore motociclista di 38 anni, un ferito

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, domenica 18 ottobre 2026, lungo la Statale 113, nei pressi della frazione di Sant’Ambrogio, nel territorio di Cefalù. A perdere la vita è stato Emanuele Bianconi, 38 anni, coinvolto in un violento scontro tra motociclette. Un secondo motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per prestare soccorso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La tragedia sulla Statale 113

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada statale che collega Cefalù con le località della costa tirrenica in direzione Messina. Per cause ancora in corso di accertamento, due motociclette sono rimaste coinvolte in un violento impatto. Ad avere la peggio è stato Emanuele Bianconi, 38 anni, che ha riportato lesioni gravissime. I sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza, hanno tentato di rianimare il motociclista, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Un secondo motociclista ferito

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un secondo motociclista, sbalzato sull’asfalto in seguito all’impatto. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù in codice giallo. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero critiche. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per stabilire le cause dello scontro e chiarire eventuali responsabilità.

Statale 113 temporaneamente chiusa

A seguito dell’incidente, la Statale 113 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, all’altezza del passaggio a livello sottostante la frazione di Sant’Ambrogio. La chiusura si è resa necessaria per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la messa in sicurezza della carreggiata. Per gli automobilisti diretti verso Messina è stato indicato un percorso alternativo attraverso l’autostrada A20 Palermo-Messina. La riapertura della strada è subordinata al completamento degli accertamenti e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La sicurezza lungo la Statale 113

La tragedia riporta l’attenzione sulla sicurezza della Statale 113, una delle principali arterie di collegamento tra Cefalù e i centri della costa tirrenica. La strada è percorsa quotidianamente da residenti, lavoratori e turisti e registra nei fine settimana anche un intenso movimento di motociclette. In diversi tratti il percorso presenta curve, carreggiate relativamente strette e condizioni di visibilità che richiedono particolare prudenza. Resta adesso il dolore per la morte di un uomo di appena 38 anni, mentre gli accertamenti delle autorità dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.