Cefalù Basket Academy travolgente a Messina: battuto il Savio 87-56, seconda vittoria consecutiva

La formazione cefaludese domina in trasferta nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 1. Dopo il successo all’esordio contro Patti, arriva un’altra prova convincente che conferma l’ottimo avvio di stagione.

Il Cefalù Basket Academy continua a vincere e lo fa con una prestazione di grande autorità. Nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 1, la formazione cefaludese supera in trasferta il Domenico Savio Messina con il netto punteggio di 87-56, conquistando la seconda vittoria consecutiva della stagione 2026/2027.

Una vittoria importante, non soltanto per i due punti conquistati in classifica, ma anche per le dimensioni del risultato. I 31 punti di differenza raccontano una gara nella quale il Cefalù Basket Academy è riuscito a costruire un successo particolarmente ampio, confermando le buone indicazioni emerse nella prima giornata di campionato.

La partita si è disputata sabato 17 ottobre al PalaTracuzzi di Messina, impianto che ha ospitato il confronto tra le due formazioni siciliane.

Due partite, due vittorie: il Cefalù Basket Academy parte forte

Il campionato del Cefalù Basket Academy era iniziato sabato 10 ottobre con il successo casalingo contro il Patti Basket, sconfitto per 75-63 al Palazzetto Geodetico di Cefalù.

Una prima vittoria davanti al pubblico di casa, seguita appena una settimana dopo dall’affermazione esterna contro il Domenico Savio Messina.

Il bilancio delle prime due giornate è decisamente positivo: due vittorie, 162 punti realizzati e 119 subiti, con una differenza complessiva di +43.

Numeri che testimoniano un avvio incoraggiante per una squadra chiamata a misurarsi con un campionato impegnativo, nel quale continuità e capacità di conquistare punti anche lontano dal proprio campo possono fare la differenza.

Particolarmente significativo è il dato offensivo: dopo i 75 punti realizzati contro Patti, la formazione cefaludese ha alzato ulteriormente la propria produzione, arrivando a quota 87 nella trasferta messinese.

Il Savio Messina si arrende, Cefalù conquista una vittoria pesante

Per il Domenico Savio Messina arriva invece la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella subita nella giornata inaugurale contro la F.P. Sport Messina, che si era imposta per 77-74.

Se nella prima giornata la formazione messinese aveva ceduto soltanto di tre punti, contro il Cefalù Basket Academy il divario finale è stato decisamente più ampio.

Il risultato di 56-87 rappresenta dunque un’affermazione importante per i cefaludesi, capaci di imporsi con 31 lunghezze di vantaggio su un campo avversario.

Il successo assume ancora più valore considerando che si tratta della prima trasferta stagionale del Cefalù Basket Academy, superata con un risultato che alimenta entusiasmo e fiducia nell’ambiente.

Un avvio che alimenta entusiasmo e ambizioni

Due vittorie nelle prime due giornate rappresentano un segnale positivo per il progetto sportivo del Cefalù Basket Academy.

La squadra ha saputo iniziare il campionato con il piede giusto, conquistando il primo successo davanti ai propri sostenitori e confermandosi immediatamente anche lontano da Cefalù.

La vittoria di Messina permette inoltre di guardare ai prossimi impegni con maggiore fiducia, pur nella consapevolezza che la stagione è soltanto all’inizio e che saranno necessarie continuità, concentrazione e determinazione per mantenere questo rendimento.

L’aspetto più incoraggiante resta proprio la capacità di dare seguito al risultato della prima giornata, evitando cali e portando a casa altri due punti preziosi.

Sabato 24 ottobre il ritorno a Cefalù contro la Pallacanestro Messina

Archiviata la vittoria sul Savio, il Cefalù Basket Academy può già concentrarsi sul prossimo appuntamento.

La terza giornata del campionato di Divisione Regionale 1 vedrà la formazione cefaludese tornare davanti al proprio pubblico per affrontare la Pallacanestro Messina.

La gara è in programma sabato 24 ottobre alle ore 19 al Palazzetto Geodetico di via Aldo Moro, a Cefalù.

Sarà un’altra occasione per verificare i progressi della squadra e, soprattutto, per provare ad allungare la serie positiva iniziata contro Patti e proseguita a Messina.

Il Cefalù Basket Academy ha dunque cominciato la stagione nel migliore dei modi. Due successi nelle prime due giornate, una vittoria esterna con un margine importante e un gruppo che può guardare con fiducia ai prossimi impegni.

La strada del campionato è ancora lunga, ma i primi risultati rappresentano un segnale incoraggiante per la società e per tutti gli appassionati di pallacanestro cefaludesi.