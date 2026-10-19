La moglie di Guido Arcuri… ringrazia

Riceviamo e pubblichiamo un messaggio dalla moglie di Guido Arcuri:

“Dopo avere letto gli innumerevoli messaggi di stima nei confronti di mio marito, dopo aver ricevuto tante manifestazioni di affetto da parte di tutti, voglio ringraziarvi per le belle parole su Guido. La maggior parte di voi mi ha ripetuto questo: “era una persona perbene, sempre educata, disponibile, sorridente” … Questo era Guido, un uomo eccezionale, sempre attento alla sua famiglia, orgoglioso delle sue figlie, amico di tutti.

Ha detto bene mio cognato Andrea, che era legatissimo a suo fratello, Guido era un uomo gentile, disponibile, che mancherà a tutti. Per noi non è andato via davvero, perché lo porteremo con noi in ogni battito, in ogni ricordo, in ogni respiro.

Una morte assurda e ingiusta lo ha strappato ai nostri progetti, grandi e piccoli, all’affetto dei suoi amici che sono disperati, alla famiglia, alla mia mamma che lo amava come un figlio, a Giorgia ed Emma, le nostre figlie che lo amano e che sono le mie colonne in un momento come questo.

Vorrei ringraziare ad uno ad uno tutti, ma non è possibile, ne citerò qualcuno: Armando Geraci, la Cefalù Basket Academy, il reparto di Medicina e Oncologia dell’Ospedale G.Giglio, i cui dottori, infermieri, Oss… sono stati di una umanità e di una sensibilità eccezionali, lo hanno assistito e coccolato per tutto il periodo di ricovero. Ringrazio poi i gruppi di preghiera, gli amici, i parenti, i miei colleghi di lavoro e quelli di Guido, sia di Cefalù che di San Vito Lo Capo, gli amici delle mie figlie, tutti coloro che ci sono stati vicini con un messaggio, un sorriso, un abbraccio. Grazie a tutti di cuore.

Giovanna, la moglie di Guido.